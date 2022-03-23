NBA》若湖人季後掰了沃格爾 新教頭人選有可能是他

美媒記者透露，若沃格爾季後下課，湖人新教頭人選有可能是爵士現任主帥史奈德。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕湖人隊本季網羅魏斯布魯克（Russell Westbrook）合組三巨頭，但表現卻未如預期，還淪落到可能得靠打附加賽爭搶季後賽席次的窘境，總教練沃格爾（Frank Vogel）烏紗帽恐不保，今有美媒記者爆料，如果湖人休季期間換掉沃格爾，那麼現任爵士教練史奈德（Quin Snyder）將會成為接掌紫金軍兵符的候選人。

近日狀態低迷的湖人，一度跌到西部第十，昨天靠著一哥「詹皇」詹姆斯（LeBron James） 轟38分大三元宰騎士才重回第九，但湖人戰績持續掙扎，也讓網路上再度掀起換帥聲浪。而《紐約時報》資深記者史坦（Marc Stein）撰文透露，「湖人和沃格爾在LA度過了一個噩夢般的球季，他們今夏應該就會分道揚鑣，而我在湖人總教練候選人名單中聽到了史奈德的名字。」

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史奈德執教爵士已經8年，他將球隊從無緣季後賽的爛隊變成聯盟中最好的球隊之一，然而他至今還沒能拿下一枚冠軍戒指，上季以西部龍頭殺進季後的爵士在次輪就遭淘汰，但儘管如此，可史奈德仍是現今NBA最令人垂涎的總教練，在猶他8年戰績為368勝257敗，勝率高達58.3%，且他過去也曾為做為助教在湖人待過一個球季。

而史坦也指出，雖然爵士可能不會輕易放人，但畢竟他們在近5次的季後賽連分部冠軍的地板都沒摸到就出局，如果今年還是重蹈覆轍，猶他大軍說不定也會想要做出改變，僅管湖人本季表現相當慘淡，不過如果史奈德剛有空，有機會能執教詹姆斯和A.戴維斯（Anthony Davis）對任何總教練來說應該都會有不小的吸引力。

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