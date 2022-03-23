晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 籃球 NBA

NBA》若湖人季後掰了沃格爾 新教頭人選有可能是他

2022/03/23 07:01

美媒記者透露，若沃格爾季後下課，湖人新教頭人選有可能是爵士現任主帥史奈德。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕湖人隊本季網羅魏斯布魯克（Russell Westbrook）合組三巨頭，但表現卻未如預期，還淪落到可能得靠打附加賽爭搶季後賽席次的窘境，總教練沃格爾（Frank Vogel）烏紗帽恐不保，今有美媒記者爆料，如果湖人休季期間換掉沃格爾，那麼現任爵士教練史奈德（Quin Snyder）將會成為接掌紫金軍兵符的候選人。

近日狀態低迷的湖人，一度跌到西部第十，昨天靠著一哥「詹皇」詹姆斯（LeBron James） 轟38分大三元宰騎士才重回第九，但湖人戰績持續掙扎，也讓網路上再度掀起換帥聲浪。而《紐約時報》資深記者史坦（Marc Stein）撰文透露，「湖人和沃格爾在LA度過了一個噩夢般的球季，他們今夏應該就會分道揚鑣，而我在湖人總教練候選人名單中聽到了史奈德的名字。」

史奈德執教爵士已經8年，他將球隊從無緣季後賽的爛隊變成聯盟中最好的球隊之一，然而他至今還沒能拿下一枚冠軍戒指，上季以西部龍頭殺進季後的爵士在次輪就遭淘汰，但儘管如此，可史奈德仍是現今NBA最令人垂涎的總教練，在猶他8年戰績為368勝257敗，勝率高達58.3%，且他過去也曾為做為助教在湖人待過一個球季。

而史坦也指出，雖然爵士可能不會輕易放人，但畢竟他們在近5次的季後賽連分部冠軍的地板都沒摸到就出局，如果今年還是重蹈覆轍，猶他大軍說不定也會想要做出改變，僅管湖人本季表現相當慘淡，不過如果史奈德剛有空，有機會能執教詹姆斯和A.戴維斯（Anthony Davis）對任何總教練來說應該都會有不小的吸引力。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。