NBA》完全不會打強隊！ 公牛慘敗公鹿寫下難堪紀錄

「字母哥」亞德托昆波率隊輾壓公牛。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕「字母哥」亞德托昆波（Giannis Antetokounmpo）今天面對公牛只上場不到30分鐘就拿下25分17籃板，率隊幾乎從頭領先對手到尾，終場以126：98狠電公牛，賞給他們最近5戰的第4敗。

公鹿首節就以高達64.7%的命中率砍下33分，反觀公牛全隊僅23投8中，公鹿在首節後段打出一波13：0的攻勢，該節打完就以33：20，13分差領先，後續公牛曾在第三節一度縮小分差到10分，但也僅只於此，終場就以28分差被公鹿慘電。

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字母哥今天打29分44秒，12投9中拿下25分17籃板5助攻，J.哈勒戴（Jrue Holiday）27分7助攻，B.羅培茲（Brook Lopez）10分。公牛三人得分破20，德羅森（DeMar DeRozan）21分、伍切維奇（Nikola Vucevic）22分、拉文（Zach LaVine）21分。

字母哥今天贏球後，收下生涯對公牛的12連勝，而公鹿近期對陣公牛16場比賽拿下15勝，可說是怎麼打怎麼贏。而目前東部第五名的公牛本季雖然打出不俗戰績，但他們在本季對上不論東西部的前三種子，戰績是慘澹的0勝16敗。

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