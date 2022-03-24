NBA》巴瑞特轟30分領軍 尼克多點開花打爆黃蜂止連敗

巴瑞特。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕尼克今作客出戰黃蜂隊，近期苦吞2連敗的紐約大軍，來到夏洛特卻反客為主，在巴瑞特（R.J. Barrett）帶領下多點開花，靠著首節火力全開轟下40分、建立起雙位數優勢，一路領先到最後，終場就以121：106完爆黃蜂，也終結對手的5連勝。

尼克前役在主場不敵勁敵老鷹、苦吞2連敗，今他們帶著滿滿怨氣來到黃蜂主場踢館，雖然主將藍道（Julius Randle）因右側股四頭肌肌腱痠痛缺席，不過尼克從首局就狂轟猛炸，全隊砍進7顆三分球，單節就打出40：24比分，讓黃蜂毫無招架之力。

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黃蜂在二、三節兩節努力縮小雙方比分差距，最末節比賽剩下最後7分7秒時，黃蜂「小刺客」I.湯瑪斯（Isaiah Thomas）外線命中，幫助球隊將落後縮小到個位數，但夏洛特大軍進攻卻又當機，還頻頻讓尼克站上罰球線得分，分數差距又被逐漸拉開。最後2分鐘托平（Obi Toppin）接獲隊友助攻，大秀空中接力灌籃，尼克將分數拉開到13分之差，也粉碎了黃蜂反撲的希望，他們提前撤下主力，最後就以15分之差慘敗給尼克。

托平雙手爆扣。（美聯社）

尼克今多點開花，全隊共7人得分上雙，巴瑞特轟下全隊最高的30分，另有3助攻、3籃板，托平18分11籃板外帶6助攻，繳出雙十成績單，柏克斯（Alec Burks）17分7籃板2抄截，富尼耶 （Evan Fournier）12分7助攻，新秀西姆斯（Jericho Sims）先發也有10分進帳，替補方面吉布森（Taj Gibson）拿12分、昆克利（Immanuel Quickley）10分7助攻5籃板。

黃蜂「球三弟」小波爾（LaMelo Ball）今砍進6顆三分彈、轟下全場最高的32分，羅齊爾（Terry Rozier）18分3籃板3助攻，布里吉斯（Miles Bridges）雖然也有15分9助攻進帳，但他今天三分外線4投盡墨，華盛頓（P.J. Washington）10分。

小波爾轟全場最高卻做白工。（USA TODAY Sports）

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