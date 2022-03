NBA》已對怪物狀元失去信心？ 分析師曝鵜鶘今夏可能會交易他

資深分析師認為,鵜鶘可能已經對Z.威廉斯的健康失去信心。(資料照,美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕鵜鶘「怪物狀元」Z.威廉森(Zion Williamson)休賽季動刀後復原狀況不如預期,回歸時間一再延宕,雖然近期傳出他的傷勢已有進展,但考量到球隊僅剩10場例行賽要打,因此本季可能不會讓他復出,然而有資深NBA分析師爆料,鵜鶘恐怕已對Z.威廉森失去信心,今夏很可能會試著把他交易出去。

Z.威廉森開季前因右腳第五蹠骨骨折動刀治療,缺席季前訓練營和所有的熱身賽,原先看似復原進度良好,有機會在今年亮相,不過後續傷情急轉直下,本應在12月回歸的他,復出時間一延再延、身材也大走樣。而在接受注射治療後,傷勢好轉,他一度打算復出,然而考量到目前排在西部第10的鵜鶘只剩沒幾場例行賽要打,以現有陣容還說,就算靠附加賽搶下季後賽門票,恐怕也走不遠,因此球隊並不急著讓他在本季就重返球場。

請繼續往下閱讀...

不過Z.威廉森NBA生涯前三季就僅打了85場比賽,這似乎也讓鵜鶘逐漸失去對他能健康打球的信心。NBA分析師舒爾茲(Jordan Schultz)今在參加美國體育節目《The Dan Patrick Show》時大膽指出,他認為Z.威廉森今夏很可能就會與鵜鶘分道揚鑣。

「縱觀大局,老實說我不知道Z.威廉森是否可能會再為鵜鶘效力,」舒爾茲在節目中說道,「他NBA生涯目前只打了85場比賽。如果你今年夏天不交易他,你能得到什麼?如果你不相信他能維持健康,那我們也不用在這邊說什麼了!所以我認為他很有可能不會回來,鵜鶘會在今年夏天交易他——不然至少也會強烈探索交易他的可能性。」

