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NBA》已對怪物狀元失去信心？ 分析師曝鵜鶘今夏可能會交易他

2022/03/24 09:40

資深分析師認為，鵜鶘可能已經對Z.威廉斯的健康失去信心。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕鵜鶘「怪物狀元」Z.威廉森（Zion Williamson）休賽季動刀後復原狀況不如預期，回歸時間一再延宕，雖然近期傳出他的傷勢已有進展，但考量到球隊僅剩10場例行賽要打，因此本季可能不會讓他復出，然而有資深NBA分析師爆料，鵜鶘恐怕已對Z.威廉森失去信心，今夏很可能會試著把他交易出去。

Z.威廉森開季前因右腳第五蹠骨骨折動刀治療，缺席季前訓練營和所有的熱身賽，原先看似復原進度良好，有機會在今年亮相，不過後續傷情急轉直下，本應在12月回歸的他，復出時間一延再延、身材也大走樣。而在接受注射治療後，傷勢好轉，他一度打算復出，然而考量到目前排在西部第10的鵜鶘只剩沒幾場例行賽要打，以現有陣容還說，就算靠附加賽搶下季後賽門票，恐怕也走不遠，因此球隊並不急著讓他在本季就重返球場。

不過Z.威廉森NBA生涯前三季就僅打了85場比賽，這似乎也讓鵜鶘逐漸失去對他能健康打球的信心。NBA分析師舒爾茲（Jordan Schultz）今在參加美國體育節目《The Dan Patrick Show》時大膽指出，他認為Z.威廉森今夏很可能就會與鵜鶘分道揚鑣。

「縱觀大局，老實說我不知道Z.威廉森是否可能會再為鵜鶘效力，」舒爾茲在節目中說道，「他NBA生涯目前只打了85場比賽。如果你今年夏天不交易他，你能得到什麼？如果你不相信他能維持健康，那我們也不用在這邊說什麼了！所以我認為他很有可能不會回來，鵜鶘會在今年夏天交易他——不然至少也會強烈探索交易他的可能性。」

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