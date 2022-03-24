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NBA》東契奇缺陣沒關係 獨行俠下半場力退火箭收勝

2022/03/24 12:06

獨行俠退火箭。（今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕獨行俠一哥東契奇（Luka Doncic）今日因右腳踝痠痛缺陣，獨行俠雖在上半場與火箭打得膠著，不過下半場火箭手感欠佳，獨行俠靠布朗森（Jalen Brunson）、尼利基納（Frank Ntilikina）輪流率隊，終場在主場以110：91大勝

雙方上半場打得膠著，火箭以53：52些微領先。第三節布朗森單節豪取16分率獨行俠打出30：19的高潮，取得雙位數領先，決勝節獨行俠開局打出13：3更進一步擴大至20分的領先優勢，火箭該節僅投進4球無力回天，尼利基納單節攻下11分率獨行俠終場以110：91收勝。

布朗森全場攻下28分為獨行俠最多，汀維迪（Spencer Dinwiddie）次高26分，芬尼史密斯（Dorian Finney-Smith）14分，D.鮑威爾（Dwight Powell）13分，尼利基納替補攻下13分。

火箭方面，塔特（Jae'Sean Tate）13分，伍德（Christian Wood）12分10籃板，波特（Kevin Porter Jr.）11分，替補群森根（Alperen Sengun）14分11籃板，施洛德（Dennis Schroder）和克里斯多夫（Josh Christopher）皆拿11分。

獨行俠退火箭。（今日美國）

獨行俠退火箭。（今日美國）

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