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體育 籃球 NBA

NBA》真的累了！ 老鷹昨役艱辛擊敗尼克、今慘遭活塞血洗

2022/03/24 11:17

T.楊恩與狀元郎坎寧安。（USA TODAY Sports）

〔體育中心／綜合報導〕背靠背作戰的老鷹今天前往底特律面對活塞，活塞在葛蘭特（Jerami Grant）單場拿下21分，配合狀元郎坎寧安（Cade Cunningham）17分8助攻表現，以122：101輕鬆擊敗老鷹奪勝。

活塞總教頭表示「我們知道他們昨晚在紐約打了場艱難的比賽，而且背靠背的比賽總是很難熬，因為他們需要一段時間才能離開當地。所以我們的戰術就是早點在比賽中取得進展，然後我很高興我們做到了。」

本場比賽活塞一度領先多達29分，他們也在今天順利拿下最近8場比賽的第2勝，本季活塞表現不佳，目前以20勝53敗位居東部倒數第二，也確定無緣季後賽。

輸球的老鷹主帥表示「背靠背的第二場比賽總是很難打，但活塞對球的施壓使得這場比賽變得更加難打，同時他們也不斷在進攻端壓迫我們的防守，因為他們有很多持球者。」

上一場比賽在尼克主場狂砍45分的T.楊恩（Trae Young），今天雖然也有21分9助攻進帳，但球隊的其他人表現不佳使得球隊依舊慘敗給活塞，賽後他表示：「這整晚，你可以看到我們很多球都投短了，我們有太多沉重的腿在場上跑動。」

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