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NBA》巴特勒只拿7分遭籃網雙星打趴 熱火吞4連敗讓出龍頭

2022/03/27 10:50

杜蘭特今天攻下全場最高的23分，率領籃網大勝熱火。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕東部老八籃網今天在客場迎戰龍頭熱火，原預期會是季後賽首輪前哨戰的激戰戲碼，未料陷入連敗低潮的熱火在自家主場依舊一蹶不振，杜蘭特（Kevin Durant）和厄文（Kyrie Irving）輕鬆打，打完三節就提前打卡下班，籃網終場以110：95大勝，賞給熱火4連敗，同時也把東部龍頭之位讓給七六人。

熱火近況不佳，賽前苦吞3連敗，面對勇士的比賽一哥J.巴特勒（Jimmy Butler）還在場邊疑似跟總教練史波斯查 （Erik Spoelstra）和哈斯倫（Udonis Haslem）爆發口角，休息室氣氛低迷，史波斯查今天因個人因素缺席，這是他擔任熱火總教練14年以來第3次缺陣，由助理教練昆恩（Chris Quinn）代為執掌兵符。

J.巴特勒。（美聯社）

籃網首節靠著米爾斯（Patty Mills）的超前三分球，以27：25暫居領先，進入次節後，厄文和杜蘭特聯手發威，兩人各拿10分，率隊打出40：21的攻勢，半場取得67：46的雙位數領先。

熱火此役投籃命中欠佳，只有42.5％，三分球也是糟糕的33投9中，全場更發生22次失誤，籃網球星杜蘭特和厄文只打三節就提前退場休息，終場以110：95輕鬆擊敗熱火，籃網近9戰拿下7勝。

杜蘭特攻下全隊最高的23分，另有5助攻和3抄截，小柯瑞（Seth Curry）投進5顆三分球挹注17分，卓蒙德（Andre Drummond）有13分、11籃板雙十成績，主控厄文則有11分、6助攻、4籃板和2抄截的表現。

熱火以明星中鋒艾德巴約（Bam Adebayo）的14分最佳，外帶6籃板和2阻攻，「英雄哥」赫爾羅（Tyler Herro）和斯特魯斯（Max Strus）替補貢獻13分，當家一哥J.巴特勒9投僅2中，攻下7分、6籃板和4助攻。

厄文。（今日美國）

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