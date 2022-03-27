NBA》紫金雙星將拆夥？ 美媒曝湖人休賽季規劃

美媒認為紫金雙星季後不會拆夥。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕「詹皇」詹姆斯（LeBron James）和「一眉哥」A.戴維斯（Anthony Davis）2020年曾聯手幫助湖人奪冠，但近兩年戰績不盡理想，A.戴維斯也陷入交易傳聞，據《Bleacher Report》記者費雪（Jake Fischer）指出，湖人目前還不打算拆散這樣的雙人組合。

本月剛滿29歲的A.戴維斯自進入NBA開始，出勤率就是問題，而2019-20賽季還算健康，出賽達62場，也是近4年最多，轉隊首年也幫助湖人奪冠，但是這兩年分別只出賽36場和37場，健康令人擔憂，湖人少了他戰力大打折扣，這也是近兩年湖人戰績不理想的原因之一，補進魏斯布魯克（Russell Westbrook）仍是於事無補，季後很有可能會與湖人分道揚鑣，更傳出湖人有意在休賽季交易A.戴維斯的傳聞。

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不過，據《Bleacher Report》記者費雪透露，自己所得知的消息是湖人不會交易A.戴維斯，因為他們把他交易過來已付出很大的代價，湖人目前還是會圍繞詹姆斯和A.戴維斯組隊，應該會先為魏少找一個新東家，若是AD被交易掉的話他會很震驚。

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