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NBA》七六人雙星內外開火血洗快艇 距龍頭熱火只剩半場勝差

2022/03/26 14:34

哈登。（USA TODAY Sports）

〔體育中心／綜合報導〕七六人今作客出戰快艇，靠著雙星組合恩比德（Joel Embiid）、哈登（James Harden）內外出擊、合轟56分，還都繳出雙十成績單，從開局就壓著快艇猛揍，終場就以122：97血洗洛城大軍，笑納3連勝，跟東部龍頭熱火只剩0.5場勝差。

哈登今對快艇從開節就火力全開，上半場豪取25分11籃板，這也是他12年職籃生涯首度在半場就達成雙十紀錄，目前聯盟中也僅有他和湖人一哥「詹皇」詹姆斯（LeBron James）曾創下半場雙十且能至少拿下25分的數據，七六人此役靠著先發5虎，全場一路壓制快艇，最多領先到28分，也讓比賽早早就分出勝負，終場就以25分之差輕鬆獲勝。

哈登此役最後拿下全場最高的29分、狂抓12籃板，另有7助攻2抄截1火鍋，而恩比德則是繳出27分10籃板，收下個人第38次雙十並列聯盟第7，塞布林（Matisse Thybulle）13分3抄截、T.哈里斯（Tobias Harris）12分2籃板2助攻，馬克西（Tyrese Maxey）則有11分5籃板進帳。

恩比德。（USA TODAY Sports）

快艇先發就只有2人得分上雙，其中科菲（Amir Coffey）拿下全隊最高21分，R.傑克森（Reggie Jackson）11分，板凳出發的哈爾特斯坦（Isaiah Hartenstein）、曼恩（Terance Mann）分別拿下16分與12分。

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