NBA》科科都拿A！神經刀唸大學成績好的嚇人

史密斯(資料照,美聯社)

〔記者梁偉銘/綜合報導〕大學沒有壞學生,只有懶學生!坐擁NBA雙冠的「神經刀」史密斯(J.R. Smith),去年重返校園飽受酸民嘲諷質疑,如今36歲的他,不但成為北卡羅來納州立農業技術大學高爾夫校隊,上學期成績還好的嚇人,引發球迷熱議,更讓看衰的「黑粉」們啞口無言。

據美媒《ClutchPoints》報導,史密斯近來在個人推持秀出菜鳥期中成績單,簡直令各界驚嘆,幾乎各科都達到頂尖的A,僅有一科是次佳的B,證明這位大學新鮮人不但高球玩真的,而且唸書非常認真,「神經刀」還把這張別具意義的照片下個勵志標題:「你必須投入時間!」浪子回頭、專注課業的精彩人生,有別於時下退役球星,更足與所有年輕學子共勉。

史密斯擁有長達16年NBA資歷,素以三分外線聞名,生涯場均12.4分、3.1籃板、2.1助攻,三分命中率37.3%,曾隨好友詹姆斯(Lebron James)在騎士、湖人勇奪金盃,而被國內球迷稱為詹皇「御前帶刀侍衛」。2019-20球季結束,僅有高中學歷史密斯離開聯盟,毅然加入大學高球校隊、努力攻讀學位,如今已經證明,他的生涯第二春有了好的開始。

You gotta put the time in!!! pic.twitter.com/gdVSH95MP6