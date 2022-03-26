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NBA》科科都拿A！神經刀唸大學成績好的嚇人

2022/03/26 13:57

史密斯（資料照，美聯社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕大學沒有壞學生，只有懶學生！坐擁NBA雙冠的「神經刀」史密斯（J.R. Smith），去年重返校園飽受酸民嘲諷質疑，如今36歲的他，不但成為北卡羅來納州立農業技術大學高爾夫校隊，上學期成績還好的嚇人，引發球迷熱議，更讓看衰的「黑粉」們啞口無言。

據美媒《ClutchPoints》報導，史密斯近來在個人推持秀出菜鳥期中成績單，簡直令各界驚嘆，幾乎各科都達到頂尖的A，僅有一科是次佳的B，證明這位大學新鮮人不但高球玩真的，而且唸書非常認真，「神經刀」還把這張別具意義的照片下個勵志標題：「你必須投入時間！」浪子回頭、專注課業的精彩人生，有別於時下退役球星，更足與所有年輕學子共勉。　　　

史密斯擁有長達16年NBA資歷，素以三分外線聞名，生涯場均12.4分、3.1籃板、2.1助攻，三分命中率37.3%，曾隨好友詹姆斯（Lebron James）在騎士、湖人勇奪金盃，而被國內球迷稱為詹皇「御前帶刀侍衛」。2019-20球季結束，僅有高中學歷史密斯離開聯盟，毅然加入大學高球校隊、努力攻讀學位，如今已經證明，他的生涯第二春有了好的開始。　　

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