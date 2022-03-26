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NBA》浪費17分領先遭尼克逆轉 熱火東部龍頭大位岌岌可危

2022/03/26 12:13

巴特勒拿30分可惜球隊遭逆轉。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕東部龍頭熱火今在主場迎戰尼克，浪費17分領先末節失守，以103：111慘遭逆轉，近期苦吞3連敗，也讓東部前段班的季後賽種子序陷入混戰。

熱火近況不佳，先前面對沒有恩比德（Joel Embiid）、哈登（James Harden）的七六人、少了浪花兄弟、D.格林（Draymond Green）三巨頭的勇士隊都沒能贏球，面對勇士一役一哥巴特勒（Jimmy Butler）還在場邊疑似跟總教練史波斯查 （Erik Spoelstra）發生衝突，休息室氣氛蒙上陰影。

今迎戰來訪的尼克，熱火開賽後打得順風順水、前三節結束取得15分領先，第四節一開賽大莫里斯（Markieff Morris）的後仰跳投又幫球隊拉開分差，不過隨後昆克利（Immanuel Quickley）在外線還以顏色，戰局也自此風雲變色。

尼克就在昆克利的帶領之下，拉出一波38：13的攻勢扭轉戰局，其中他一人就包辦20分，反觀熱火則手感急凍、一度12投僅1中，在進攻完全當機之下，單節僅拿15分，難逃遭逆轉的命運。

在第四節發威、扮演致勝英雄的昆克利今繳全隊最高23分、巴瑞特（R.J. Barrett）18分次之，托平（Obi Toppin）貢獻15分8籃板、柏克斯（Alec Burks）12分4籃板3助攻。

熱火此役輸球後，領先東部第2的公鹿僅剩0.5場勝差、距離七六人、塞爾提克也只差1場，四隊的頭號種子爭奪戰還有得瞧，巴特勒今攻下全場最高30分、羅利（Kyle Lowry）與艾德巴約（Bam Adebayo）各有17分進帳。

昆克利第四節獨拿20分率隊逆轉熱火。（美聯社）

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