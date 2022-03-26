NBA》勇士完全體夢碎！ 榜眼中鋒確定本季無緣復出

威斯曼確定本季無緣回歸。（外電資料照）

〔體育中心／綜合報導〕菜鳥年就飽受傷病困擾的勇士榜眼中鋒威斯曼（James Wiseman）本季迄今仍在養傷，原他預計在本週對上馬刺的比賽中就要回歸，沒想到又因膝蓋出現水腫狀況延遲，今《ESPN》記者「沃神」沃納洛斯基（Adrian Wojnarowski）卻透露壞消息，這位年輕潛力長人本季確定無緣復出。

威斯曼新秀賽季僅出賽39場就因遭逢右膝半月板撕裂動刀治療，原本預計能趕在開季前復出，然而復健進度一延再延，更被爆出去年12月再次開刀改善傷勢，3月好不容易在發展聯盟出賽，當時勇士總管邁爾斯（Bob Myers）曾表示他有望在本週一回歸，不過隨後他的右膝卻水腫，勇士只能讓他退出原定訓練和比賽計畫。

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而勇士主帥柯爾（Steve Kerr）在接受《ESPN》訪問時表示，威斯曼預計將留在灣區繼續他復健，其中也包括力量和體能訓練，不過目前沒有打算再讓他動刀接受治療。

「最終的目的其實非常簡單，我們就是在努力保護James（威斯曼）的未來，」柯爾說道，「這樣做才是最有意義的。再次，我為James感到難過。他在短短兩季裡經歷了這麼多，不過我想，長期來看他的健康狀況其實很不錯，膝蓋也還算健康，讓他關機這只是對他最有利、最有意義的決定，我相信他也有同樣的想法。」

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