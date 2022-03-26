布克幸運日 太陽60勝登龍頭

太陽布克本季第3度突破40分關卡，豪奪49分、10助攻，率隊榮膺聯盟頭號種子。（今日美國）

昨奪49分 5年前70分

〔記者梁偉銘／綜合報導〕歡慶70分滿5週年，「奪命書生」布克豪奪49分、10助攻，率太陽 140：130踢館金塊7連勝，例行賽第60勝到手，也提前鎖定聯盟龍頭，但年度MVP呼聲低迷，連總帥M.威廉斯都為愛將抱屈。

老牌主控保羅傷癒歸隊，17分、13助攻的雙十演出，活絡太陽攻勢，也激勵全隊士氣，得分後衛布克如虎添翼，25投16中、包括三分彈5投2中，外加17罰15中，火力冠絕兩軍，這也是「奪命書生」本季第3度突破40分關卡。巧的是，2017年3月24日，當時這位二年級菜鳥對塞爾提克轟出技驚全場70分；如今布克同日發威，助太陽第4度60勝達標，也再次榮膺頭號種子，坐擁季後賽全部主場優勢。

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壓軸8場季賽，布克仍有機會帶隊挑戰隊史最佳62勝紀錄，太陽球迷心目中的MVP坦承，除了個人榮譽，更對團隊佳績自豪，「大家都很高興，我們都為彼此深感驕傲。」M.威廉斯則直言，布克不該被各界長期忽視，「他是我見過最好的球員之一，表現和數據如此出色，卻非MVP熱門，這有點愚蠢。」

灰熊3連勝 晉季後賽

此外，灰熊雖少了莫蘭特等主力，首節飆破隊史新高10記三分彈，44：23重創溜馬軍心，終以133：103笑納3連勝，本季51勝也僅次太陽，笑納第2張西部季後賽門票。上季灰熊第9還得打附加賽，如今脫胎換骨變身強權，有望季後賽爭取佳績。

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