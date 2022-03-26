NBA》厄文終於能「全職」出賽 隊友杜蘭特好興奮

厄文（左）終於可以在主場出戰，讓隊友KD相當興奮。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕厄文（Kyrie Irving）季初因拒打疫苗引發軒然大波，礙於紐約疫苗規定，僅能客場出戰，不過昨紐約市長宣布防疫政策鬆綁，讓運動員在工作場合有疫苗豁免權，厄文終於能在主場亮相，這也讓籃網一哥杜蘭特（Kevin Durant）很興奮，直言這對籃網和紐約球迷來說是相當激勵人心的一刻。

前紐約市長白思豪（Bill de Blasio）去年12月將疫苗規定升級，宣布所有12歲以上的人都必須完整施打兩劑疫苗（或是嬌生單劑疫苗）才能參與公眾群聚，然而厄文因不願配合，從開季前就無法出席球隊訓練和熱身賽，之後紐約市雖然變天，但新市長無意鬆綁疫苗規定，因此厄文只能以兼職球員方式出戰客場比賽救火，但這也大大影響了籃網的戰力，排名也掉到東部第8。

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不過昨市長亞當斯（Eric Adams）終於讓步，坦言原規定的確會讓紐約本地球員吃虧，並讓紐約球隊處於競爭劣勢，因此宣布調整部門的疫苗接種令，允許運動員在工作場所時可以擁有疫苗豁免權，這也代表厄文終於可以如願在紐約主場出賽，台灣時間下週一他就能在籃網主場出賽。

而今球隊結束練習後，厄文婉拒媒體採訪，而一哥杜蘭特則是接受《ESPN》訪問時表示，厄文的回歸對籃網隊和紐約球迷來說意義重大。

「對籃網和紐約球迷來說，這段時間很長，能看到我們自己的球員回到主場，非常激勵人心，這對我們球隊來說意義重大，」杜蘭特說道，「很高興他能回來，也期待我們能強勢結束這個球季，很高興先前的一切終於都過去了。」

杜蘭特也坦言美國職棒大聯盟的兩支紐約隊伍──洋基和大都會，對於推動市長亞當斯和這座城市對疫苗政策的鬆綁有很大的影響。

「我深信大都會和洋基在我們的城市中擁有相當大的權力，所以我一直相信一旦他們也一起投入，就能讓這件事受到大家關注，這也是為何運動賽事能成為城市重要的一部分，很高興我們每個人都有志一同，我相信紐約球迷一定非常興奮。」

而談到厄文自己的想法，杜蘭特則說：「無論情況如何，KI的心態都差不多，他並沒有改變自己的想法，他深信這一天終會到來，所以就是耐心等待，我們也都是這樣，就這樣繼續前進......我很高興我們不必再談論它了——可以消除一直縈繞在我們腦海中的這件事，這很棒，很高興我們可以繼續前進了。」

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