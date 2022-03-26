NBA》楊恩、湯普森飆分互別苗頭 老鷹主場大勝勇士

T.楊恩今攻下33分、15助攻，率領老鷹大勝勇士。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕老鷹今在主場迎戰西部強權勇士，先發3人飆破20分，在少主T.楊恩（Trae Young）33分、15助攻的領軍下，終場以121：110大勝，勇士近5戰只拿下1勝。

勇士一哥柯瑞（Stephen Curry）因左腳扭傷持續高掛免戰牌，但D.格林（Draymond Green）、K.湯普森（Klay Thompson）和波特（Otto Porter Jr.）都順利歸隊，波爾（Jordan Poole）和K.湯普森在首節聯手發威，各攻下15分和11分，勇士單節灌進42分，首節握有6分領先。

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老鷹在次節緊咬比分，赫特（Kevin Huerter）和加林納里（Danilo Gallinari）在最後2分多鐘接連飆進三分球，帶起一波11：3的攻勢超前，老鷹半場以69：67領先。

老鷹易籃後，靠著T.楊恩單節挹注16分之下，將領先一度擴大到18分，儘管勇士在末節展開兇猛反攻，K.湯普森帶頭轟獨拿13分，追到106：109三分落後，但T.楊恩挺身接管戰局穩住領先優勢，老鷹終場以121：110擊敗勇士。

老鷹先發5人得分上雙，T.楊恩攻下全隊最高的33分，另有15助攻，加林納里有25分、5籃板，赫特飆進5顆三分球貢獻20分、6籃板，卡培拉（Clint Capela）則有19分、13籃板的雙十成績。

K.湯普森砍進9顆三分球，轟下全場最高的37分，外帶7籃板，波爾有24分、10助攻，小裴頓（Gary Payton II）替補得14分、6籃板，而A.威金斯（Andrew Wiggins）此役9投4中，只攻下9分。

K.湯普森。（今日美國）

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