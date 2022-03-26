NBA》米契爾最後關頭頻失手 爵士不敵黃蜂吞3連敗

羅齊爾（左）25分率隊贏球。（今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕黃蜂今在主場迎戰爵士，兩隊廝殺到最後關頭才分出勝負，黃蜂靠布里吉斯（Miles Bridges）、羅齊爾（Terry Rozier）穩健的罰球，終場以107：101拿下近6場的第5勝，爵士則苦吞3連敗。

上役在主場以15分之差遭尼克痛宰的黃蜂，今與西部第5的爵士陷入拉鋸戰，戰況一直到第4節還持續膠著，兩隊一共互換17次領先，倒數1分08秒時羅齊爾的三分彈幫助黃蜂取得102：99領先，米契爾（Donovan Mitchell）跳投命中追到1分差，隨後布里吉斯2罰俱中、羅齊爾4罰僅1次失手，反觀米契爾後來兩度出手嘗試再追分都落空，黃蜂終場就以6分差帶走勝利。

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布里吉斯今繳全隊最高26分、另有11籃板4助攻，羅齊爾貢獻25分4籃板、小波爾（LaMelo Ball）也有21分4籃板5助攻演出。

爵士方面，米契爾攻下全隊最高26分、克拉克森（Jordan Clarkson）板凳出發19分次之，J.赫南高梅茲（Juancho Hernangomez）拿下14分、戈貝爾（Rudy Gobert）11分、猛抓19記籃板、康利（Mike Conley）繳11分6助攻3抄截。

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