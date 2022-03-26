晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 籃球 NBA

NBA》米契爾最後關頭頻失手 爵士不敵黃蜂吞3連敗

2022/03/26 10:56

羅齊爾（左）25分率隊贏球。（今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕黃蜂今在主場迎戰爵士，兩隊廝殺到最後關頭才分出勝負，黃蜂靠布里吉斯（Miles Bridges）、羅齊爾（Terry Rozier）穩健的罰球，終場以107：101拿下近6場的第5勝，爵士則苦吞3連敗。

上役在主場以15分之差遭尼克痛宰的黃蜂，今與西部第5的爵士陷入拉鋸戰，戰況一直到第4節還持續膠著，兩隊一共互換17次領先，倒數1分08秒時羅齊爾的三分彈幫助黃蜂取得102：99領先，米契爾（Donovan Mitchell）跳投命中追到1分差，隨後布里吉斯2罰俱中、羅齊爾4罰僅1次失手，反觀米契爾後來兩度出手嘗試再追分都落空，黃蜂終場就以6分差帶走勝利。

布里吉斯今繳全隊最高26分、另有11籃板4助攻，羅齊爾貢獻25分4籃板、小波爾（LaMelo Ball）也有21分4籃板5助攻演出。

爵士方面，米契爾攻下全隊最高26分、克拉克森（Jordan Clarkson）板凳出發19分次之，J.赫南高梅茲（Juancho Hernangomez）拿下14分、戈貝爾（Rudy Gobert）11分、猛抓19記籃板、康利（Mike Conley）繳11分6助攻3抄截。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。