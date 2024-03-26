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大谷翔平親自說明涉賭事件 怒轟「水原一平都在說謊」

2024/03/26 06:52

洛杉磯道奇隊今召開記者會，由身陷負面風波的日籍二刀流好手大谷翔平，親上火線說明翻譯水原一平涉賭事件。（法新社）

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕洛杉磯道奇隊今（26日）召開記者會，近日身陷負面風波的日籍二刀流好手大谷翔平，親上火線說明翻譯水原一平涉賭事件，解釋自己「受騙」過程，但卻拒絕接受訪問。

綜合媒體報導，記者會中大谷翔平口氣十分強硬，強調自己是受害者，稱水原一平不斷從他的帳戶中「偷錢」，以償還「賭博成癮」欠下的債務，而他對該情況一無所知，「我非常難過和震驚，我信任的人竟然做出了這樣的事。」

這並非大谷首度召開迴避提問的記者會，並且是水原一平涉賭事件爆發後，他首次公開發表評論。大谷翔平說，「因為球季快開始了，所以我還是要請我的律師幫忙協助相關事件，並且接受調查，因為接近球季，我很開心有這樣的機會跟大家說明發生的一切。」

水原一平上週仍隨隊參與了南韓首爾海外開幕戰，但在第一天比賽結束後，就爆出他過去涉入非法運動博弈，且立即遭道奇隊開除。水原在隊內會議上坦承自己有賭博成癮問題，大谷則是透過其他人翻譯後，才獲悉此事；他之後到飯店跟水原「對質」，對此大谷強調，「水原一平都在說謊。」

事件爆發前，水原一平接受美國媒體《ESPN》採訪，提到大谷翔平知道他賭博的習慣，並且願意幫他償還債務，而積欠賭金高達450萬美元（約新台幣1.43億元）。但大谷今反駁，「我全部都不知道。」

由於此記者會並未開放提問，大谷翔平說明完就匆匆離開。今天道奇隊將繼續跟天使隊展開熱身賽，大谷翔平依舊以二棒指定打擊身分先發出賽，兩次打擊獲得一次四壞球保送，另吞下一次三振。

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