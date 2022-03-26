NBA》主場爆打獨行俠復仇 灰狼止敗戰績緊追金塊

灰狼擊敗獨行俠爆了前役的一箭之仇，也把與金塊的勝差縮小到0.5場。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕上次交手以2分惜敗給獨行俠，灰狼今在主場捲土從來，「狼王」湯斯（Karl-Anthony Towns）拿20分加上全隊多點開花，終場就以116：95痛宰獨行俠，報了上役一箭之仇，暫居西部第7的灰狼與第6名金塊間的勝差也縮小到僅剩0.5場。

前役對上太陽輪休的一哥湯斯今天在主場回歸，上半場就7投5中拿下15分6籃板，攜手8投4中的後衛羅素（D'Angelo Russell）領軍搶分，加上T.普林斯（Taurean Prince）從板凳挺身在次節獨拿9分，半場打完灰狼就已經取得11分領先。

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易籃後，獨行俠進攻端依舊未見起色，灰狼單節打出28：17，將領先擴大到22分之多，最末節獨行俠終於稍微回神，但灰狼挾著7人得分上雙、火力全開，眼看大勢已去，獨行俠在比賽時間還剩6分多鐘時就換下主力，最後灰狼成功捍衛主場，也終止近期的2連敗。

灰狼此役共7人得分上雙，先發五虎也都進帳雙位數，湯斯拿下20分9籃板、羅素15分8助攻5籃板，上半場僅拿2分熄火的狀元郎艾德華茲（Anthony Edwards）下半場稍微回神最後拿下12分，范德比爾特（Jarred Vanderbilt）同樣12分進帳，替補的麥克勞夫林（Jordan McLaughlin）得到16分，普林斯14分。

獨行俠部分則僅有一哥東契奇的表現比較亮眼，今他拿下全場最高的24分10籃板8助攻，但左右手汀維迪（Spencer Dinwiddie）和布朗森（Jalen Brunson）表現卻平平，兩人總計22投僅8中，各拿下11分，D.鮑威爾（Dwight Powell）13分。

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