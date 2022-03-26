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NBA》700記三分彈最幼齒 強心臟楊恩這麼說

2022/03/26 19:14

T.楊恩。（USA TODAY Sports）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕老鷹少主T.楊恩（Trae Young）家中發威，包辦33分、15助攻，榮膺聯盟史上最年輕的700記三分彈射手，也率隊擊敗來犯的強敵勇士，沒讓紀錄夜徒留遺憾，英文姓氏正是「年輕（Young）」的明星控衛說：「我們成功阻擋對手，尤其外圍投射。」　

T.楊恩此役20投12中，包括三分球9投4中，本季第37次雙十演出，並以23歲187天樹立三分球「700里程碑」，甚至比正在休兵養傷的「勇士一哥」柯瑞（Steph Curry）等成名射手還要年輕；而且他只花272場達標，也是聯盟史上第4快。

勇士在K.湯普森（Klay Thompson）本季個人新高9記三分彈、全場最多37分帶領下，第4節險些後來居上，最後3分45秒追至3分差，心臟特強的T.楊恩再度挺身而出，兩次助攻妙傳、三分球破網，外加4次罰球，硬是撲滅勇士反撲氣燄，「他們帶動跑轟，我們深知要做的就是阻止這一切。」賽後他表示，K湯帶頭投進高難度三分球，所幸全隊陣腳未亂，「我們最後關頭做的很好，不但守住也成功執行戰術。」

T.楊恩以小搏大，本季場均28.2分、9.5助攻，三分命中率達38.4%，生涯第4個賽季還未結束，就砍進206記三分球，已創下個人新高。上季爆冷殺入東部決戰的老鷹，本季戰績37勝37負、暫居第10，仍有望拚季後賽附加賽。

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