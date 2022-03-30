中職》台鋼雄鷹首任領隊人如其名 劉東洋曾留學東洋

台鋼雄鷹領隊暨總經理劉東洋。（台鋼雄鷹提供）

〔記者羅志朋／台北報導〕台灣鋼鐵集團（TSG）3月2日由會長謝裕民與中職會長蔡其昌代表中職簽訂意向書，在發揚企業社會責任、推動運動休閒文化的理念下，謝裕民會長宣示台鋼集團將組隊進軍中華職棒，這也讓中華職棒自2008年後，重返6隊規模榮景。

台鋼集團也證實，未來職棒隊名就叫「台鋼雄鷹」，主場選定落腳高雄澄清湖球場，並會在35天內將球團經營計劃畫送至聯盟常務理監事會議審查。

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台鋼集團表示，除3月2日當天已經發布台鋼雄鷹董事長、副董事長分別由王炯棻、孫正強擔任外，各界所關心的總經理（暨領隊）人選則在台鋼雄鷹邀請下，由中華職棒聯盟宣推部主任劉東洋接任，並於本週向聯盟遞交經營企劃書。

台鋼集團也特別感謝中華職棒聯盟蔡其昌會長割愛，願意讓聯盟優秀的資深主管至台鋼雄鷹任職協助。

45歲的劉東洋是新竹人，畢業於新竹中學、淡江大學西班牙文系，人如其名，他曾赴東洋留學，擁日本大阪關西大學新聞碩士學位，學成歸國在《職業棒球雜誌》任職採訪編輯、主編，主跑兄弟象，後任中職聯盟國際組組長，現任聯盟宣推部主任，他是資深阪神虎球迷，近年在各大電視台擔任日本職棒賽事球評，個性溫和謹慎、處事圓融、擅溝通，圈內人緣極佳，學經歷不俗，被視為台鋼雄鷹合適領隊人選。

台鋼集團目前旗下已有企甲冠軍台鋼南鷹足球隊、T1職籃台鋼獵鷹隊，加上即將成立的職棒台鋼雄鷹隊，將成為台灣首見版圖橫跨足球、職籃、職棒三棲的企業。

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