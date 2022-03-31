大雅之光！ 17歲李羽芸女網累積14冠排名闖進百名

年僅17歲的李羽芸，在網球賽上累積14冠，國際排名衝上95名。（吳顯森服務處提供）

〔記者歐素美／台中報導〕網球女將李羽芸為台中市大雅區人，日前參加在泰國的「國際青少年J1一級賽」雙打奪冠，李羽芸年僅17歲，球齡只有8年，生涯累積14冠，國際排名一舉衝上95。李羽芸載譽歸國，昨抱著獎盃與長期牽線矽品贊助旅費的台中市議員吳顯森及大雅區三和里里長廖顯彬分享，吳、廖並致贈加菜金，祝褔小羽繼續為國爭光。

李羽芸（左）帶回祕魯、印度賽事女雙冠軍獎盃與廖顯彬、吳呈賢分享榮耀。（吳顯森服務處提供）

李羽芸近半年來先後在印度、澳洲、祕魯、巴拉圭、立陶宛、泰國等6國角逐8項青少年賽事，其中，國際青少年J1一級賽雙打決賽11日在泰國曼谷暖武里舉行，李羽芸搭檔泰國一姊Tararudee順利奪冠，積分達557，使得她的國際青少年排名衝高到95，首度闖進百名內。

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李羽芸（左下）出戰曼谷一級賽女雙賽事。（吳顯森服務處提供）

李羽芸贏得生涯第14座女雙冠軍，消息傳回大雅，鄰里街坊都為她感到高興。李羽芸日前載譽歸國，昨和羽媽帶著戰功獎盃，與議員吳顯森、里長廖顯彬分享榮耀，除感謝大家的協助，並表示她會繼續盡力把每場球都打好，4月7日將前往保加利亞參加一級賽，力拚15冠入袋。

李羽芸（左）搭檔泰國一姊，奪泰國曼谷國際青少年J1一級賽雙打冠軍。（吳顯森服務處提供）

吳顯森與廖顯彬也致贈加菜金，希望小羽在外打球一定要吃得營養又健康。廖顯彬回想，李羽芸國二時原本要轉學到山城一所國中，但體育班因故無法成立，校方限期小羽轉走學籍。由於李羽芸長時間需在國外打球，無法像一般學生一樣到校就讀，多數學校都拒收。阿姨三和里鄰長蔡慧君擔心她淪為流浪學生，向里長廖顯彬陳情，廖顯彬帶著蔡慧君向市議員吳顯森求助。

因李羽芸的戶籍就在大雅區三和里，「孩子學區在大雅，當然要來讀大華國中啊！」吳顯森當場允諾並邀集小羽、羽媽及大華國中校長徐秀青共同研商，說明小羽當時的學習狀況，校方隨即同意轉回學區，讓小羽無後顧之憂得以出國比賽，回台即恢復正常上課，功課作業、評量考試一樣都不少。

吳顯森表示，培養一個國際級選手花費無法估計，幸矽品公司願意贊助，每年透過大雅區教育發展協會協助將培訓費交給羽媽，讓羽媽得以帶著小羽出國比賽。

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