MLB》「感覺好不真實！」大聯盟開幕戰4位女性記錄員寫空前歷史

巨人與馬林魚開幕戰記分員厄文。(取自推特)

〔體育中心/綜合報導〕大聯盟近年女力崛起,今年開季再添1例,本季開幕戰一共有4位女性記錄員,寫下歷史新猷。

32歲的厄文(Alexandra Irving)今年正式成為大聯盟官網的賽事記分員,於巨人與馬林魚的開幕戰迎來生涯首戰,「對我來說就是美夢成真,」她受訪時興奮表示,「我從12、13歲就開始計分,只要去球場就會作記錄,現在竟然可以在這個層級做這件事,感覺好不真實。」

請繼續往下閱讀...

「我覺得很幸運能讓女孩們望進記者室可以看到一位女性正在從事數據工作,讓她們相信自己也能做得到,」厄文表示,「能傳達這樣的意識,我深感榮幸。」

厄文同時也與教士響尾蛇之戰的記分員布萊克史東(Kara Blackstone)、道奇洛磯之戰的蓋布(Jillian Geib) 、水手雙城之戰的強森(Sarah Johnson),一起成為寫歷史的女性記分員。

Alexandra Irving gets the opening day official scorer assignment for Marlins-Giants. Proud of her! pic.twitter.com/kIfiuCQRTD