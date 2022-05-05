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中職》7局下雙盜壘戰術搶分失敗 丘總談當下想法（影音）

2022/05/05 22:31

〔記者林宥辰／新北報導〕富邦悍將今晚在主場3:7不敵樂天桃猿，比賽中一度有機會追近比分。7局下落後2分、一三壘有人時，富邦悍將教練團下達雙盜壘戰術，最終在猿隊申請重播輔助判決改判下，悍將這1分並未進帳。

7局下，樂天桃猿換上朱俊祥登板中繼，一路緊咬比分的富邦悍將，前兩打席王正棠和于森旭就敲安開啟攻勢，申皓瑋再補安打追回1分。范國宸擊出滾地球，跑者申皓瑋出局、范國宸站上一壘後，蔣智賢遭三振。兩出局狀況下，悍將一三壘有人，此時一壘的范國宸起跑，三壘上于森旭同時搶攻本壘，但重播輔助判決後，裁判判定在于森旭回壘前，范國宸就遭觸殺，悍將戰術失敗。

即使悍將戰術成功，該半局一壘跑者遭觸殺，悍將仍落後1分。賽後，悍將總教練丘昌榮解釋當下想法，「我們目的就是要搶攻那1分，若成功，雖然仍落後1分，但還有2局能夠進攻。只是三壘跑者啟動稍慢，比較可惜。或是若對方選擇不傳球，我們在二三壘有人狀況下，能拚一支安打就追平比數。」

在樂天桃猿8、9兩局各攻進1分保險分之前，悍將持續緊咬。丘總說：「這場比賽得點圈有人時機，把握度還是不夠好。也因此，7局時會覺得有機會就盡量想把那1分拿下來。」

值得一提的是，樂天桃猿隊本季申請重播輔助判決，改判率全聯盟最高、超過5成。今晚兩次提出都改判，本季18度挑戰、10度翻盤。

富邦悍將總教練丘昌榮。（記者陳志曲攝）

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