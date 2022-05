戴資穎(中)摘得今年首座冠軍。(法新社)

〔體育中心/綜合報導〕超級500系列泰國羽球公開賽女單決賽,世界排名第2的戴資穎昨天在3局大戰中擊敗中國女將陳雨菲,摘下今年首座冠軍。戴資穎在決勝局精準的殺球,再度讓知名主播「克媽」克拉克(Gillian Clark)佩服。

去年的東京奧運羽球女單金牌戰,當時戴資穎激戰3局不敵陳雨菲,無緣奧運金牌,昨雙方進行生涯第20次交手,戴資穎耗費62分鐘,以21:15、17:21、21:12擊退陳雨菲,收下今年首座冠軍,同時也收下生涯第23座超級賽冠軍。

請繼續往下閱讀...

其中,此戰第3局來到17:11時,陳雨菲回擊打到左側邊線附近時,戴資穎用直線殺球精準打在對方的邊線附近上,這讓知名主播「克媽」克拉克(Gillian Clark)再次讚嘆小戴的技巧,「太出色了!我的天啊!多麼精準!」

小戴賽後在社群媒體上發文感謝球迷們的支持,「Thank you for all the support。謝謝大家的吶喊,謝謝我最棒的團隊。」

戴資穎(右)、陳羽菲(左)。(歐新社)

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法