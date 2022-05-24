棒球》9局下絕地大反攻 跑者撞倒裁判含恨出局引熱議（影音）

We may still lose - but the guy coming to the plate is one of the scariest in the country and it should’ve been decided that way and not like this https://t.co/hif7OKSHtF pic.twitter.com/Lh5QtKw23M — Jake Hendrick （@Coach_JHendrick） May 22, 2022

〔體育中心／綜合報導〕東北州立大學今年在NCAA Division Ⅱ（二級聯盟）以36勝14敗的佳績，校史首度闖進季後賽，不過上週以10：11一分之差不敵漢德森州立大學，不過9局下東北州立大學跑者跑壘時撞到一壘審遭裁定出局，爭議性判決引發熱議。

請繼續往下閱讀...

東北州立大學當時進入9局下前以5：11落後，不過他們在最後一局展開兇猛反撲，一口氣追回2分，Blaze Brothers在滿壘2人出局時敲出清壘安打，一口氣灌進3分，但他衝向二壘時撞倒了一壘審，裁判隨即判他出局，比賽也因此結束，東北州立大學教練十分不滿這項判決，怒氣沖沖地衝上前理論，但裁判無意更改判決，東北州立大學只能默默接受這樣心碎的結局。

若是布拉德斯順利上到二壘，中區年度最佳球員Brock Reller有望在落後1分時上場打擊，本季共敲出28轟，可惜連上場的機會都沒有，東北州立大學總教練Jake Hendrick難過地表示，「我們最後可能還會輸，但這名裁判卻做出這樣的判決，不應該用這樣的方式去決定比賽的勝負。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法