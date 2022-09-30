F1》有望提前摘下車手冠軍 維斯塔潘自認新加坡達標「需要運氣」

紅牛車手維斯塔潘於新加坡大獎賽賽前記者會接受媒體聯訪。（路透）

〔體育中心／綜合報導〕F1賽季步入尾聲，本季豪取11冠的紅牛車手維斯塔潘（Max Verstappen）目前在積分榜上已大幅領先排名第二的競爭對手，有望於近兩週的賽事提前奪下世界車手冠軍的頭銜。不過，在本週末即將舉行的新加坡大獎賽前記者會，維斯塔潘自認要在此站提前封王可能需要一點運氣，相形之下，下週末的日本站達成機率可能更高一些。

今天正好滿25歲的維斯塔潘，目前以335分積分，遙遙領先法拉利車手勒克萊爾（Charles Leclerc）的219分達116分之多。倘若維斯塔潘能夠在新加坡站結束後擴大領先為138分以上，便能追平德國傳奇車神舒馬赫（Michael Schumacher）於2002年所創下的提前六站贏得車手冠軍的紀錄。

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維斯塔潘受訪時表示，想在新加坡衛冕世界車手冠軍有些不切實際，因此自己並未多想。同時，若能在下週末的日本大獎賽奪冠，對他個人而言更是別具意義。

日本大獎賽於歷史悠久的鈴鹿賽道所舉行，近兩年受武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情影響，今年才恢復舉辦F1賽事。維斯塔潘曾於2014年在此參加週五的自由練習賽，並以17歲之姿成為最年輕大獎賽週末的車手。

「我生涯第一次開F1賽車就是在日本的自由練習賽，因此這對我而言是段相當特別的回憶。我當然期待接下來要舉行的新加坡站，不過同時我也對下週末的日本大獎賽感到興奮。」維斯塔潘在新加坡賽前記者會中表示。

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