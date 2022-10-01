中職Live》 潘武雄「最後一武」4支0 獅 1：2 悍將

統一獅潘武雄。（記者李惠洲攝）

第八局（富邦悍將 2：1 統一獅）

8局下，富邦悍將做守備異動，左外野手換于森旭，投手則換賴智垣後援。陳傑憲短打點成投手前滾地球被刺殺，郭阜林挨觸身球，潘武雄吞三振，羅薩挨觸身球，獅隊攻佔一、二壘。悍將派終結者曾峻岳後援。林安可敲左外野飛球被接殺，3出局。

8局上，統一獅換劉軒荅後援，范國宸敲左外野二壘安打，申皓瑋犧牲觸擊，護送跑者上二壘。高國麟吞三振，辛元旭敲游擊飛球被接殺，3出局。

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第七局（富邦悍將 2：1 統一獅）

7局下，林安可擊出右外野陽春砲，統一獅追成1比2。陳重羽敲中外野飛球被接殺，林祖傑敲游擊滾地球被刺殺，邱智呈擊出中外野一壘安打，林靖凱敲左外野飛球被接殺，3出局。

7局上，王勝偉敲右外野飛球被接殺，王正棠擊出投手前強勁滾地球形成內野安打，卡洛斯擊出二壘方向滾地球形成雙殺，3出局。

第六局（富邦悍將 2：0 統一獅）

6局下，陳傑憲敲左外野一壘安打，代打郭阜林敲三壘方向滾地球，悍將封殺二壘，打者郭阜林上到一壘。潘武雄吞下三振。羅薩敲三壘方向滾地球被刺殺，3出局。

6局上，潘威倫退場，統一獅換江承峰後援。辛元旭敲二壘方向滾地球被刺殺，戴培峰吞三振，廖柏勳敲中外野飛球被接殺，3出局。

第五局（富邦悍將 2：0 統一獅）

5局下，林祖傑敲中外野一壘安打，邱智呈吞三振。林靖凱敲右外野飛球被接殺，獅隊一壘跑者林祖傑回壘不及遭封殺，3出局。

5局上，卡洛斯擊出中外野陽春彈，悍將以2比0領先。范國宸敲左外野一壘安打，申皓瑋敲三壘方向滾地球形成雙殺，高國麟敲二壘方向飛球被接殺，3出局。

富邦悍將新洋砲卡洛斯開轟。（記者李惠洲攝）

富邦悍將新洋砲卡洛斯開轟。（記者李惠洲攝）

第四局（富邦悍將 1：0 統一獅）

4局下，羅薩敲界外飛球被接殺，林安可敲三壘方向滾地球被刺殺，陳重羽敲投手前滾地球被刺殺，3出局。

4局上，辛元旭吞三振，戴培峰敲中外野一壘安打，廖柏勳敲左外野一壘安打，悍將攻佔一、二壘。王勝偉敲游擊方向滾地球，統一獅封殺二壘，打者王勝偉上到一壘。王正棠敲二壘飛球被接殺，3出局。

第三局（富邦悍將 1：0 統一獅）

3局下，邱智呈敲游擊方向滾地球被刺殺，林靖凱敲三壘界外飛球被接殺，陳傑憲挨觸身球上壘，潘傑楷敲二壘方向滾地球，悍將二壘手王正棠發生守備失誤，讓獅隊2出局攻占一、二壘。潘武雄擊出左外野飛球被接殺，3出局。

3局上，卡洛斯敲二壘方向滾地球被刺殺，范國宸敲游擊方向滾地球被刺殺，申皓瑋擊出左外野一壘安打，高國麟吞三振，3出局。

第二局（富邦悍將 1：0 統一獅）

2局下，羅薩敲游擊方向滾地球被刺殺，林安可敲左外野飛球被接殺，陳重羽擊出一、二壘方向穿越一壘安打。林祖傑敲三壘方向滾地球被刺殺，3出局。

2局上，戴培峰吞三振，廖柏勳吞三振，王勝偉敲左外野一壘安打，加上獅隊左外野手邱智呈發生守備失誤，讓打者王勝偉上到二壘。王正棠敲二壘方向滾地球被刺殺，3出局。

第一局（富邦悍將 1：0 統一獅）

1局下，陳傑憲敲游擊方向滾地球，悍將游擊手王勝偉發生守備失誤，打者陳傑憲上到一壘。潘傑楷敲一壘方向滾地球形成雙殺。潘武雄敲二壘方向滾地球被刺殺，3出局。

富邦悍將先發投手安得勝。（記者李惠洲攝）

統一獅潘武雄。（記者李惠洲攝）

統一獅潘武雄。（記者李惠洲攝）

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1局上，王勝偉擊出左外野二壘安打，王正棠擊出中間方向一壘安打，悍將無人出局攻占一、二壘。卡洛斯擊出二壘方向滾地球，獅隊二壘手林靖凱傳本壘不及，悍將三壘跑者王勝偉滑回本壘得分，富邦以1比0領先。卡洛斯靠野手選擇上到一壘。

悍將持續無人出局攻占一、二壘，范國宸吞三振，申皓瑋選到保送，悍將攻佔滿壘。高國麟吞三振。辛元旭敲中外野飛球被接殺，3出局。

統一獅先發投手潘威倫。（記者李惠洲攝）

富邦悍將王正棠。（記者李惠洲攝）

富邦悍將新洋砲卡洛斯。（記者李惠洲攝）

賽前

富邦悍將先發打序：

第1棒 王勝偉 游擊手

第2棒 王正棠 二壘手

第3棒 卡洛斯 指定打擊

第4棒 范國宸 一壘手

第5棒 申皓瑋 中外野手

第6棒 高國麟 左外野手

第7棒 辛元旭 三壘手

第8棒 戴培峰 捕手

第9棒 廖柏勳 右外野手

先發投手：安得勝



統一獅先發打序：

第1棒 陳傑憲 中外野手

第2棒 潘傑楷 三壘手

第3棒 潘武雄 指定打擊

第4棒 羅薩 一壘手

第5棒 林安可 右外野手

第6棒 陳重羽 捕手

第7棒 林祖傑 游擊手

第8棒 邱智呈 左外野手

第9棒 林靖凱 二壘手

先發投手：潘威倫

統一獅潘武雄。（記者李惠洲攝）

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