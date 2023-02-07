足球》從基層教育燃起熱情 台中足球深耕計畫邁入第4年

台中「足球深耕計畫」邁入第四年 。（迷你足球協會提供）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕台中市府運動局與全國校園社區運動聯盟協會合辦「足球深耕計畫」，已經邁入第四年，日前在朝馬國民運動中心及朝馬足球場舉辦「指導員共識營研習」，應邀出席的迷你足球協會巡迴講師尤東楷表示，希望延續四年一度的世界盃熱情，從基層教育扎根做起，讓越來越多小朋友學習足球，並持續在台中29個行政區推展。

「足球深耕計畫」同步進行的「指導員共識營研習」，每年也吸引許多教練共襄盛舉，課程內容包括計畫說明、指導員進階理論、教學區域分派協調作業等，就近在朝馬足球場術科講解，透過理論與實務結合，致力提升教學品質。「第一年辦理時雖然還不是全區都有，不過在台中市運動局大力支持下，第四年不但已達全區推展，讓各地小朋友參與接觸足球活動，甚至擴大至偏鄉地區，許多指導員的教學水準也相對進步，讓幼兒足球收到雙贏成效。」

請繼續往下閱讀...

台中市運動局表示，研習營結業後，通過認證的專業指導員將於2月13日至5月26日期間，深入各行政區學校足球教學，緊接著6月推出足球節活動，讓小朋友們實際下場參賽，累積經驗進步更快。

迷你足球協會講師尤東楷（中）。（迷你足球協會提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法