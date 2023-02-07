足球》皇馬巴西明星前鋒再受種族歧視言論 西甲著手調查

皇馬前鋒維尼修斯單場遭對手10次犯規，甚至面臨客場球迷惡言相向。（資料照，路透）

〔體育中心／綜合報導〕皇馬巴西籍的前鋒維尼修斯（Vinicius Junior）去年9月曾受客場球迷以種族歧視的言語嘲諷，本季作客其他球場也曾遭遇類似情況。而他在日前出訪皇家馬約卡的比賽中，再有球迷惡言相向，使得幾名與維尼修斯關係親近的人士向《ESPN》反映此事。

該消息來源認為，西甲官方並未積極對這些種族歧視者做出懲處，而場上裁判及部分西班牙媒體更助長這種風氣蔓延，致使維尼修斯必須處於這種環境下踢球。

請繼續往下閱讀...

在前日敗給皇家馬約卡的比賽中，維尼修斯個人受到對手10次犯規，為本季之最。其中他也於比賽期間與過去曾對他有過負面評論的兩名皇家馬約卡後衛Raillo、Maffeo起衝突。前者試圖讓維尼修斯親吻球衣上的隊徽；後者則於防守時模仿維尼修斯的慶祝手勢，並藉此激怒對方。

維尼修斯與皇家馬約卡後衛Maffeo發生爭執。（資料照，路透）

該場比賽結束後，維尼修斯曾私下抱怨裁判尺度過於寬鬆，導致他無法得到相對應的保護。而消息來源也向《ESPN》透露，這已是維尼修斯本季第三度接收到客場球迷種族歧視的言論。

對此，西甲透過官方聲明表示，本場比賽所發生的事件是「不被接受的」，並將著手調查歧視言論。此外，聯盟也同時設立專用電子信箱，提供球迷協助回報類似事件。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法