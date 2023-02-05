足球》開賽12分鐘連失兩球 利物浦慘敗狼隊再度激怒主帥

本季表現低迷的利物浦以0：3敗給狼隊，球員賽後神情落寞。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕上季斬獲國內兩大盃賽冠軍，英超、歐冠兩大聯賽皆以亞軍坐收，但本季各大戰場表現低迷的「紅軍」利物浦。昨日作客賽前英超排行第16的狼隊，開賽12分鐘便連失兩球、終場以0：3落敗，氣得總教練克洛普（Jurgen Klopp）賽後直言：「我們開賽踢得糟糕透頂！我沒什麼好解釋的，因為我既生氣又沮喪。」

全場比賽第5分鐘，利物浦後衛馬蒂普（Joel Matip）膝蓋改變狼隊前鋒黃喜燦的傳中球路徑，並直導自家球門，因此被記上一次烏龍球；數分鐘後，狼隊後衛道森（Craig Dawson）亂軍之中一腳勁射破網，助地主開賽不到12分鐘便握有兩球領先。

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利物浦全場比賽雖多達22次射門，但僅4次射正，對比狼隊12次射門、6次射正，把握度有顯著差距。由於球隊早早便陷入落後，使得紅軍急於反擊，卻屢攻不下。直到第71分鐘，狼隊隊長內維斯（Ruben Neves）再添一球，藉此鎖定勝局，同時也獲選為單場最佳球員。

狼隊隊長內維斯於第71分鐘錦上添花，同時獲選為單場最佳球員。（美聯社）

包含昨日這場比賽在內，利物浦2023年至今各大賽場7戰僅獲一勝，對手正巧就是狼隊。由於球隊戰績欠佳，克洛普也對全隊大感失望。

這位執掌紅軍兵符近8年的總教練，過去三週曾以「執教以來最遭表現」批評自家球隊，也曾在盃賽出局後自認「狀態漸入佳境」。如今，利物浦再度於賽場上敗給弱旅，也使得克洛普賽後記者會面露不悅，並對球隊表現大感失望。

利物浦主帥克洛普對球隊表現感到失望。（美聯社）

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