足球》英超本季最大冷門！ 艾佛頓扳倒龍頭兵工廠

艾佛頓靠著後衛塔科夫斯基（中）頭槌破門，以1：0力退強敵兵工廠。（路透）

〔體育中心／綜合報導〕英超第22輪賽事爆出本季最大冷門！開季至今一路領先、賽前19戰僅吞一敗的聯賽榜首兵工廠，昨日作客倒數第二的艾佛頓卻踢到鐵板。兵工廠雖掌控全場逾七成的球權，但15次射門僅3次射正，且第60分鐘遭對手後衛塔科夫斯基（James Tarkowski）爭頂角球破門，終場便以0：1不敵艾佛頓。

賽前於英超僅贏過3場比賽的艾佛頓，上週才迎來新任教頭戴治 （Sean Dyche），這位過去曾長期職教伯恩利、瓦特福等英冠（次級聯賽）球隊的英國主帥，轉隊首戰便面臨強敵壓境。

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艾佛頓全場比賽祭出嚴防，後衛群及英格蘭國門皮克福德（Jordan Pickford）多次化解兵工廠攻勢，同時靠著塔科夫斯基於亂軍之中爭頂成功，攻進全場唯一一球。艾佛頓不僅用勝利迎接戴治，也賞給兵工廠本季最難堪的一敗。

塔科夫斯基賽後直言：「這季對我們而言相當艱難，包括整隊的隊職員，乃至於球迷朋友們。希望今天這場勝利能成為轉捩點，畢竟我們是支才華洋溢的球隊。」

艾佛頓贏得此役後，排名僅微幅上升一名，目前仍處於聯賽第18的降級區內；至於兵工廠落敗後，仍以50分積分名列排頭，並暫時領先第二名的曼城5分。

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