足球》爆發嚴重衝突吞紅牌 曼聯剩10人照樣氣走水晶宮

拉許福特（10號）與隊長B.費南德斯（右）各進一球，助曼聯以2：1擊敗水晶宮。（路透）

〔體育中心／綜合報導〕2023年至今於各大聯賽、盃賽斬獲7勝1和1負的「紅魔」曼聯，昨日於英超賽場面對中游球隊水晶宮，持續展現卡達世界盃後的絕佳狀態，以2：1取得勝利。此役不僅為曼聯近10戰第8勝，同時也是主場13連勝，更一舉讓他們本季首登英超前3。

曼聯開賽積極搶攻，頭號箭頭拉許福特（Marcus Rashford）第4分鐘於禁區邊緣起腳製造對手後衛手球，經VAR檢視後判定為12碼罰球。執行罰球的紅魔隊長B.費南德斯（Bruno Fernandes）順利破門，助曼聯於第7分鐘先馳得點。

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雙方維持1：0的比數直到下半場。第62分鐘時，拉許福特把握門前一次空檔，再為球隊增添保險分，同時也是本季英超個人第10顆進球。

不過兩軍於第66分鐘爆發激烈衝突，曼聯前鋒安東尼（Antony）接獲邊線球後，遭水晶宮中場施魯普（Jeff Schlupp ）推至場邊。雙方人馬見狀後衝向前去，並且發生推擠。

比賽末段兩軍人馬爆發衝突，曼聯球員卡塞米羅更被判罰紅牌出場。（歐新社）

其中，曼聯中場大將卡塞米羅（Carlos Casemiro）因做出雙手架住對手頸部的危險動作，因此被VAR判罰紅牌，而於第70分鐘提前離場。少打一人的曼聯隨後雖被水晶宮攻進一球，但未再讓對手越過雷池一步，最終便以2：1勝出。

曼聯除靠自身贏球，也拜稍晚登場的紐卡索聯遭西漢姆聯逼和所賜，目前以42分積分反超紐卡索聯，本季首度躋身英超前3名。

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