番薯落土不怕爛！台南「Smile Cup」足球賽推廣堅毅運動精神

足球國手吳俊青出席台南「Smile Cup」足球邀請賽，勉勵小朋友發揮運動精神。（南市基層足球發展協會提供）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕邁入第2屆的「瓜瓜園台南 Smile Cup 足球邀請賽」（以下簡稱 Smile Cup）在成功大學登場，今年隊伍數更勝首屆，超過500位小球員透過比賽以球會友，培養「台灣蕃薯」堅毅精神，未來在國際發光。

贊助主辦賽事的瓜瓜園總經理邱裕翔表示，瓜瓜園支持許多運動賽事，包含路跑、籃球、壘球等，正好自己的孩子在東門城足球俱樂部踢球，而台南長期缺一個大型的足球比賽，Smile Cup 的舉辦讓台南有一個屬於自己的盃賽，加深在地企業與在地球賽的互動，比賽場地又在自己母校成大，可以跟母校有新的連結，相當有意義。

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南市基層足球發展協會總幹事曾柏翰說，Smile Cup 從首屆開始的核心價值，便是希望每個球員都能盡情享受足球，因此「選手優先」是賽事一大特點，教練僅擔任引導的角色，讓孩子們自由發揮，藉此培養孩子思考及溝通的能力，除了交流也富有教育意義，把舞台交給球員展現。

Smile Cup 不僅是足球比賽，更是一場足球嘉年華。賽前安排參賽球隊至瓜瓜園觀光工廠參觀，體驗採番薯的樂趣，賽事現場則有樂土Lotos運用環保水泥製做成可愛杯墊的免費體驗活動，及台灣甘藷產業策略聯盟的闖關活動；Inxtinct 原足力也為這次賽會，提供最專業的運動鞋墊，還有新化果菜市場的大目降文創為每位選手準備伴手禮，合力推廣台南足球運動風氣。

成大體育室主任黃賢哲說，足球是相當國際化運動，成大協助紮根基層培養，希望現在的播種在不久的將來，能讓台灣選手在國際舞台上帶來好表現。

第2屆Smile Cup 於8日登場，比賽歲組包含 U15、U12、U10、U8，展開為期3天的比賽。

台灣甘藷產業策略聯盟安排闖關活動。（南市基層足球發展協會提供）

台南 Smile Cup 足球邀請賽，闖關活動讓小選手玩得盡興。（南市基層足球發展協會提供）

台南 Smile Cup 足球團康遊戲 。（南市基層足球發展協會提供）

第2屆的「瓜瓜園台南 Smile Cup 足球邀請賽，在成功大學登場。

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