網球》時代雜誌公布年度百大影響力人物 網球僅1人上榜

史薇泰克。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕美國《時代雜誌》近日公布了2023年「全球最具影響力100人」名單。網球界只有波蘭世界球后史薇泰克（Iga Swiatek）一人上榜。

「全球最具影響力100人」是時代雜誌自2004年開始發起的年度計畫，分為時代象徵（Icons）、先鋒（Pioneers）、巨人（Titans）、藝術家（Artists）、領袖（Leaders）和革新者（Innovators）等6大項目

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史薇泰克在去年賽季橫掃37連勝，創下自2000年以來女球員新紀錄，並贏下法網和美網兩座大滿貫，場外她也在烏俄戰爭中表態支持烏克蘭，在許多方面都成為了革新者。

美國「滑雪女王」席弗琳（Mikaela Shiffrin）在文中對史薇泰克的評價說到：「她不懈努力提高自己的比賽水準，對於那些支持她的人表達敬意，我她是心理健康和保衛家鄉的倡導者。無論是作為一名運動員或以為人而言，她體現了每個人都應該效仿的自信。」

除了史薇泰克，今年的入選100大影響力人物的運動員還包括席弗琳、梅西（Lionel Messi）（足球）、姆巴佩（Kylian Mbappe）（足球）、布蘭妮格林納 （Brittney Griner）（女籃）和馬霍姆斯（Patrick Mahomes）（美式足球）。近期網球選手方面，大坂直美曾在2019-2021年連續三年入選。

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