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中職》李超初登板五味雜陳 「選秀落榜難過到快流淚」

2023/04/29 16:47

李超秀出初登板紀念2球（記者龔乃玠攝）

〔記者龔乃玠／台北報導〕味全龍自主培訓出身的23歲投手李超，27日生涯初登板1局無失分，總教練葉君璋認為，動作有點僵硬，不過狀況OK，心理方面滿不錯的，先放在一軍。李超坦言，辛苦這麼久終於登上投手丘，「心情五味雜陳。」

李超擁有出色身材條件，去年7月選秀卻落榜，他坦言真的滿難過的，「眼淚都快流出來了，打拚滿久的，覺得自己辜負家人的期待，一直想證明給他們看，落選像是一種否定。」

許多台體的學長和朋友都關心他，像是兄弟第1指名鄭浩均馬上打視訊電話，提醒他可以失落、但不能失志，李超說，每次在訓練時，這些話語都是他的動力來源。

李超27日初登板，開場就投保送，捕手劉時豪要他享受氣氛，三壘手劉基鴻更出妙招，要他投一球，就看後面農搾的廣告看板。李超笑說，「意外有效，分散我的注意力。」

味全隊友也為他留下2顆球，一顆是職棒生涯第一球，吳東融為他寫下「一軍生涯首球」，還不忘括號註記「壞球」戲弄學弟，而家人也都在電視機前守著，看完他的生涯初登板。

李超說，前面有很多榜樣，不管是自己球隊或是別隊，他想要一個一個追過去，「像是美美（鄭浩均），我跟他感情不錯，就良性競爭，希望自己也能跟他一樣，催出150公里。」

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