PLG》卡拉曼36分、20籃板 夢想家暌違139天後首勝勇士獨居第4

夢想家在相隔139天拿下對戰勇士首勝，並以16勝21負獨居第4。（PLG提供）

〔記者吳孟儒／台北報導〕PLG台新夢想家今天在主場迎戰台北富邦勇士，靠著卡拉曼狂攻36分、20籃板領軍，加上林俊吉拿14分，終場以107：89輕鬆過關，中止近期2連敗，在相隔139天拿下對戰首勝，並以16勝21負獨居第4。

卡拉曼。（PLG提供）

夢想家賽前與高雄鋼鐵人同以15勝21負持平，但今天拿到第16勝，也成功獨佔第4，領先鋼鐵人0.5場，但明天兩隊都有比賽，排名可能再有變動。

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勇士因已經鎖定季後賽資格，近期多讓輪替球員上陣，此戰就讓林志傑、蔡文誠、張宗憲3名資深球員休兵。

夢想家上週對決勇士以4分差惜敗，吞下本季對陣第6敗及近期的4連敗，但此戰沒放過奪勝機會，尤其第3節打出32：18打爆勇士，讓原本拉鋸戰況一舉拉開比分，為比賽勝負定調。

夢想家繳出45.7％投籃命中率，且69個籃板比下勇士的42個，吉爾貝克也有17分、12籃板，加上卡拉曼、林俊吉，共有3人得分破10，是夢想家自去年12月11日後首度戰勝勇士。

勇士團隊準星僅36.8％，辛特力拿18分，強森15分、12籃板，簡廷兆有15分，只是上半場雖一度領先8分，但下半場攻守失序，最多落後24分。

勇士強森。（PLG提供）

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