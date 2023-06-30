PLG》陳建州陷性騷疑雲 聯盟法律顧問回應了

P.LEAGUE+聯盟律師余宗鳴。（記者劉信德攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕P. LEAGUE+執行長陳建州日前遭藝人大牙爆料性騷，之後「微風女神」郭源元、台鋼獵鷹DJ妖嬌都出面指證過去曾遭騷擾。聯盟的法律顧問余宗鳴今天出席「台灣職籃的今日、明日與未來座談會」時，被問及聯盟目前針對此事件的作法，他表示，聯盟已對此進行討論，但須考量事情尚多，希望外界再給聯盟一些時間，有新消息會盡快公告。

陳建州近期遭大牙爆料性侵未遂，對此他嚴正否認，並和妻子范瑋琪對大牙提告並求償1000萬；未料郭源元、妖嬌也接力在臉書上指出遭到騷擾，讓風波越演越烈。

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對於聯盟執行長陷入性騷爭議，余宗鳴表示，由於該事件受委任的是其他律師事務所，就他的角色，他並沒有參與個人事務的部分，以他掌握到的資訊以及能回應的部分也有限。

P.LEAGUE+聯盟律師余宗鳴。（記者劉信德攝）

至於聯盟方面，目前尚未有更多可公告的新訊息，余宗鳴說：「聯盟不管是針對重要人士或其他發展中的事件都會進行討論，能公告的部分會盡快公告，這幾天聯盟嘗試溝通討論，但對於要做什麼、不做什麼，都要考量許多事情。」

余宗鳴提到，現階段聯盟正急著處理自由球員以及選秀部分，職業運動的發展，球員就占了7成，「希望大家把關注放在球員事情上，該走的腳步先做好。」他也提到，不管任何企業，執行長是經理人角色，不管是法律、道德上都有更高期待，即便沒有列入規章，聯盟也會進行討論。

PLG規章規定，19.4. 相關人員如有捲入桃色糾紛而有影響聯盟形象或有影響聯盟形象之虞者，得處書面警告或科或併科罰款最高新臺幣貳拾萬整整。 以及20.1. 如相關人員發生違反上述行為準則或其他違反誠信、損及聯盟形象之事件，聯盟得視情節輕重，對該員採取必要處分及求償。

☆若您發現有兒童、少年、老人、身心障礙者遭受不當對待，或您本身有遭受家庭暴力、性侵害、性騷擾等情事，24小時全天候可以手機、市話、簡訊（聽語障人士）直撥「113」☆

☆尊重身體自主權 請撥打113、110。☆

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