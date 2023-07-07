NBA》里拉德開大絕？ 消息人士透露除了熱火都不會報到

消息人士表示，里拉德不會去熱火以外的球隊報到。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕「小李人生」成為近期交易市場焦點，稍早里拉德（Damian Lillard）的經紀人放話，熱火以外的球隊不要交易他，否則只是找來一個「不開心的球員」，而今更有進一步消息指出，除了熱火外，里拉德不會去任何球隊報到。

與里拉德親近的消息人士告訴美國媒體《SPORTSNAUT》，指出里拉德除了熱火外，無論被交易到那一隊，他都不會去報到，不過消息人士也補充，里拉德並不是在搞破壞，他也會履行接下來的合約。

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而儘管里拉德的合約中，並沒有附帶拒絕交易的霸王條款，不過他還是希望拓荒者可以看在他為球隊奮戰多年的份上，尊重他的交易意願。

「在知道他不會報到後，我不認為其他隊還想交易他。」消息人士表示，對於這個遲早會進入名人堂的巨星，應該要尊重他的意願。

目前消息盛傳，熱火隊準備以赫爾羅（Tyler Herro）為核心作為交易籌碼，籌碼中可能包含羅賓森（Duncan Robinson）以及選秀權，不過拓荒者對這個交易包不感興趣。實際上在里拉德提出交易後，拓荒者高層就表態，交易一定會選擇對球隊最有利的方案，他們仍然是以贏球為目標。

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