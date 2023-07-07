棒球》電子大廠大手筆贊助東高棒球隊 科技化訓練體能球技

東石高中棒球隊選手透過科技儀器訓練。（記者林宜樟攝）

〔記者林宜樟／嘉義報導〕國內公立棒球名校嘉義縣東石高中棒球隊成立25年，2021年起獲得電子業科技大廠聯華電子、欣興電子及供應鏈廠商贊助，改善球隊硬體設施及訓練器材，今天校方舉辦感恩會，贊助廠商到校瞭解訓練情形，球隊說明運用贊助經費購買如揮棒偵測儀、數據偵測智慧棒球等科技儀器，透過科技化訓練，提升球員體能與球技。

東石高中是國內少數的公立棒球名校，但棒球隊運作經費龐大，長期靠各界支援；聯華電子由立委蔡易餘等引薦，從2021年起連5年每年贊助東石高中棒球隊100萬元，隨後欣興電子也加入每年贊助40萬，供應鏈廠商聯合贊助單筆280萬元。

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東石高中棒球隊後援會理事長陳威瀚、聯電經理何蕙萍、欣興副總牛銘光及馗鼎奈米科技公司、台灣銅箔公司、群寶科技公司、新武公司及迅得機械企業代表今天參與感恩會，由球隊創辦老師高建文、總教練曾翊誠說明近年來球隊改善、訓練成果。

高建文說，近年來球隊改造餐廳、更新老舊安全網、購置發球機、改造器材室及廁所，並添購訓練器材，提供球員更好的訓練環境；職棒選手退役的曾翊誠說明，目前加強各項球員體能數據建構，並以科技儀器進行訓練，如用打擊揮棒偵測儀偵測球員揮棒軌跡、速度及擊球仰角，進行比對修正，並透過智慧棒球偵測球員投球球速、轉速、均速及進壘點等，以科技儀器進行訓練。

去年接任棒球隊總教練的曾翊誠說，球隊在今年玉山盃全國青棒錦標賽奪得第6名，2場敗戰是敗給冠、亞軍，目前實力在全國前8強；球隊除訓練球技，更讓球員瞭解體育產業未來出路，今年畢業球員16人有15人繼續念大學，朝棒球專業領域前進。

曾翊誠也說，以往公立學校不易招收優秀國中畢業選手，獲得企業贊助後有足夠經費，今年21名新生有多人在國中球賽成績優秀，將持續努力，目標往全國前4強邁進。

陳威瀚說，球隊後援會在創會會長陳俊沂帶領下，20多年來支持球隊，並要求球員品德、鍛鍊球技，感謝聯電、欣興及各贊助廠商協助支持，還安排球員到科技大廠參觀，增廣視野，也讓有棒球夢的孩子圓夢。

東石高中棒球隊以揮棒偵測儀輔助訓練。（記者林宜樟攝）

東石高中棒球隊以數據偵測智慧棒球建構球員數據。（記者林宜樟攝）

東石高中棒球隊隊員感謝各界贊助。（記者林宜樟攝）

聯電、欣興等廠商到東石高中關心棒球隊球員。（記者林宜樟攝）

聯電、欣興等贊助廠商到東石高中瞭解棒球隊訓練成果。（記者林宜樟攝）

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