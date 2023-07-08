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登山車》江思翰重出江湖 張家界黃石寨下坡賽封王

2023/07/08 17:51

江思翰（綠衣）贏得張家界黃石寨下坡賽冠軍。（江思翰提供）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕台灣美利達登山車好手江思翰睽違九年，再次出征亞洲下坡賽指標的「張家界黃石寨峰林速降挑戰賽」，不但排位賽穩居第1， 決賽時更頂住高強度壓力，用豐富經驗應對賽道上的每個細節，最終以3分10秒、多達8秒的領先優勢封王。

此次賽道全長1.8公里，海拔高低落差500公尺，沿途包括石階、跳台、叢林、土坡、隧洞、直角轉彎等多種複雜路況，對參賽車手形同驚險無比的極限挑戰，目前任教於台中日南國中的自由車教練江思翰，自認重返賽場心態已大不同，謹慎出擊而不再只是一味地求快，尤其賽前連續下雨多日，賽道溼滑考驗選手應變能力與心理素質，決賽時許多人都發生摔車狀況，加上排位賽第4名的18歲新秀闕文興，決賽跑出3分18秒追平江思翰排位賽成績，連帶也造成極大壓力。

把握時間不斷在出發前做意象訓練的江思翰，選擇比較保守的速度進入賽道，先嘗試幾個技術彎，同時針對賽道路況判斷，再調整各種處理策略，決賽這位老將表現更加穩健，總算力退強勢後浪挑戰順利封王。「這是一條很困難的賽道，考驗選手綜合能力，與台灣常見的下坡賽不同，有很長青苔石階，海拔落差也相當大，很高興能克服這些難關。」

江思翰發揮豐富經驗穩健出擊。（江思翰提供）

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