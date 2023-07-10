加拿大公開賽》強心臟化解4局點！印度新星擊敗中國好手 霸氣奪本季首冠

印度新星森（左）奪冠。（取自推特）

〔體育中心／綜合報導〕超級500系列加拿大公開賽今日落幕，壓軸男單決賽，印度新星森（Lakshya Sen）以21：18、22：20擊敗中國好手李詩灃，奪下本季BWF世界巡迴賽首冠。

年僅21歲的森目前世界排名第19，也是「安賽龍補習班」學員，今日在決賽碰上世界排名第10李詩灃，過往雙方6度交手，森握有4勝2敗對戰優勢。

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今日首局，森先以11：8進入技術暫停，下半局李詩灃持續緊咬比數，還一度追成15：15平手，但森馬上止血，回敬3：0攻勢，最終穩定發揮先下一城。

次局，李詩灃表現強勢，先以11：7進入技術暫停，下半局繼續主導戰局，取得20：16領先，握有4個局點，眼看有大好機會延長戰線，結果森上演驚天大反攻，強心臟連掃6分，不僅4個局點通通化解，還直接逆轉贏下比賽，霸氣封王。

印度新星森激戰50分鐘直落二拍下李詩灃，在加拿大公開賽奪冠，也是他本季BWF世界巡迴賽首冠。

Incredible fight back from @lakshya_sen to win the Canada Open. He was down 16-20 in the 2nd game against reigning All England Champion Li Shi Feng of China, made it 20-20 and then won these final 2 points. Simply superb!!! pic.twitter.com/yFc0Pc6ZBQ — Viren Rasquinha （@virenrasquinha） July 10, 2023

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