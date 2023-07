加拿大公開賽》強心臟化解4局點！印度新星擊敗中國好手 霸氣奪本季首冠

印度新星森(左)奪冠。(取自推特)

〔體育中心/綜合報導〕超級500系列加拿大公開賽今日落幕,壓軸男單決賽,印度新星森(Lakshya Sen)以21:18、22:20擊敗中國好手李詩灃,奪下本季BWF世界巡迴賽首冠。

年僅21歲的森目前世界排名第19,也是「安賽龍補習班」學員,今日在決賽碰上世界排名第10李詩灃,過往雙方6度交手,森握有4勝2敗對戰優勢。

請繼續往下閱讀...

今日首局,森先以11:8進入技術暫停,下半局李詩灃持續緊咬比數,還一度追成15:15平手,但森馬上止血,回敬3:0攻勢,最終穩定發揮先下一城。

次局,李詩灃表現強勢,先以11:7進入技術暫停,下半局繼續主導戰局,取得20:16領先,握有4個局點,眼看有大好機會延長戰線,結果森上演驚天大反攻,強心臟連掃6分,不僅4個局點通通化解,還直接逆轉贏下比賽,霸氣封王。

印度新星森激戰50分鐘直落二拍下李詩灃,在加拿大公開賽奪冠,也是他本季BWF世界巡迴賽首冠。

Incredible fight back from @lakshya_sen to win the Canada Open. He was down 16-20 in the 2nd game against reigning All England Champion Li Shi Feng of China, made it 20-20 and then won these final 2 points. Simply superb!!! pic.twitter.com/yFc0Pc6ZBQ