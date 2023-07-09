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加拿大賽》李洋／王齊麟直落二不敵世錦賽銅牌組合 無緣晉級決賽

2023/07/09 06:57

李洋／王齊麟無緣晉級決賽。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕李洋／王齊麟在超級500系列加拿大公開賽男雙4強，以15：21、14：21不敵丹麥第3種子阿斯特魯普（Kim Astrup）／拉斯姆森（Anders Skaarup Rasmussen），無緣挺進決賽。

世界排名20的李洋／王齊麟，近期因各自都有傷在身，本季表現欠佳，但這次加拿大賽走出低潮，前一場擊敗前世界第一的印尼組合阿赫桑（Mohammad Ahsan）／塞帝亞萬（Hendra Setiawan），今年首度闖進4強。

李洋／王齊麟今對上2021年的世錦賽銅牌得主阿斯特魯普、拉斯姆森，雙方過去交手過5次，麟洋配取得4勝1負優勢。

麟洋配在首局一度陷入0：3落後，雖後來居上一度取得8：7領先，卻被對手拉出8：0攻勢超車，且一直維持在5分左右的差距，最終沒能逆轉，以15：21讓出。

第二局，麟洋配在開局就陷入2：9落後局面，儘管之後曾追近到只差2分，但又2度被對手打出2波4：0攻勢，實在難以逼近比分，終場14：21落敗。

另一場，台灣混雙李哲輝／許雅晴以11：21、19：21不敵丹麥組合帝里（Mathias Thyrri）瑪格倫（Amalie Magelund），無緣晉級決賽。

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