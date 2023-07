羽球》遭罰15萬、冠軍獎金還遲發！ 安賽龍砲轟BWF：真諷刺...

安賽龍。(資料照,美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕丹麥球王安賽龍(Viktor Axelsen)昨日在社群軟體上公開世界羽聯(BWF)因他未參加超級750系列新加坡羽球公開賽,想要罰他5000美元(約新台幣15.4萬)的信件,同時還不滿地抗議,自己至今仍未收到他上個月於超級1000系列印尼公開賽奪冠的獎金。

安賽龍表示,當時缺席新加坡公開賽是因為在進行肌肉拉傷的復健,以便參加接下來舉行的超級1000系列印尼公開賽。而且他在機票、住宿的錢加起來就花了快5000美元,同時若要前往新加坡打球,他將無法進行良好的康復與訓練,來為印尼公開賽做準備。

安賽龍接著再將矛頭指向世羽聯,「諷刺的是我們還沒有收到早該匯進帳戶裡的印尼公開賽獎金。」接著他還在推文底下點出,若照規定,只要世羽聯未能在3周內發放獎金,那麼他們應該得連同每週0.25%的利息一起匯給球員,但安賽龍表示,世羽聯就算遲發獎金也從來沒有把利息給一併附上。「噢真諷刺...就讓我們拭目以待吧。」

