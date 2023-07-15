中職Live》富邦鐵牛陣發威！統一7下無功而返 悍將5：2獅

第七局（悍將 5：2 獅）

7上，統一更換投手江承峰，王勝偉中外野飛球，王苡丞投手前滾地球，范國宸右外野高飛球，三人出局。

7下，富邦更換投手岳少華，陳傑憲遭三振，陳重廷一壘安打，蘇智傑選到四壞球保送，形成一二壘有人，林益全遭三振，富邦更換投手富藍戈，鄭鎧文遭三振，三人出局。

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第六局（悍將 5：2 獅）

6上，林哲瑄選到四壞球保送，劉俊豪犧牲觸擊，跑者推進至二壘，申皓瑋四壞球保送，一二壘有人，李宗賢雙殺打，三人出局。

6下，富邦更換投手王尉永，潘傑楷一壘安打，郭阜林左外野飛球，陳重羽三壘滾地球，跑者推進至二壘，林靖凱右外野飛球，三人出局。

五局上范國宸2分砲全壘打。（記者李惠洲攝）

五局上范國宸2分砲全壘打。（記者李惠洲攝）

第五局（悍將 5：2 獅）

5上，王勝偉一壘安打，王苡丞二壘高飛球，范國宸敲出兩分砲，戴培峰一壘滾地球，孔念恩遭三振，三人出局。

5下，富邦更換右外野手周佳樂，陳傑憲選到四壞球，陳重廷一壘安打，一二壘有人，蘇智傑二壘滾地球，並靠著野手選擇上一壘，一三壘有人，林益全左外野高飛球，鄭鎧文右外野飛球，三人出去。

第四局（悍將 3：2 獅）

4上，孔念恩中外野高飛球，林哲瑄二壘安打，劉俊豪一壘高飛球，申皓瑋選到四壞球保送，一二壘有人，李宗賢一壘高飛球，三人出局。

4下，鄭鎧文一壘安打，潘傑楷靠著失誤趁隙上壘，一二壘有人，郭阜林雙殺打，二壘有人，陳重羽二壘安打，帶有一分打點，林靖凱投手前滾地球，三人出局。

第三局（悍將 3：1 獅）

3上，王苡丞遭三振，范國宸遭三振，戴培峰三壘界外區飛球，三人出局。

3下，陳重羽一壘滾地球，林靖凱投手前滾地球，陳傑憲選到四壞球保送，陳重廷一壘安打，形成一二壘有人，蘇智傑一壘安打，帶有一分打點，一三壘有人，林益全一壘滾地球，三人出局。

李宗賢擊出右外野高飛球犧牲飛球出局帶1分打點，劉俊豪回本壘得分。（記者李惠洲攝）

申皓瑋 擊出中外野高飛球一壘安打帶1分打點，林哲瑄回本壘得分。（記者李惠洲攝）

劉俊豪擊出內野滾地球，游擊手接球失誤上一壘。（記者李惠洲攝）

劉俊豪擊出內野滾地球，游擊手接球失誤上一壘。（記者李惠洲攝）

第二局（悍將 3：0 獅）

2上，孔念恩投手前滾地球，林哲瑄一壘安打，劉俊豪靠著游擊手失誤上壘，形成一二壘有人，申皓瑋一壘安打帶有一分打點，一三壘有人，李宗賢高飛犧牲打帶有一分打點，王勝偉二壘高飛球，三人出局。

2下，林益全一壘安打，鄭鎧文遭三振，潘傑楷中外野飛球，郭阜林遭三振，三人出局。

范國宸擊出內野平飛球安打，二壘手陳重廷接球失誤上一壘，李宗賢回本壘得分。（記者李惠洲攝）

范國宸擊出內野平飛球安打，二壘手陳重廷接球失誤上一壘，李宗賢回本壘得分。（記者李惠洲攝）

第一局（悍將 1：0 獅）

1上，李宗賢內野安打，王勝偉中外野高飛球，一壘跑者盜壘成功，王苡丞遭三振，范國宸靠著二壘手接球失誤上到一壘，帶有一分打點，戴培峰右外野飛球，三人出局。

1下，陳傑憲中左外野高飛球，陳重廷投手前滾地球，蘇智傑遭三振，三人出局。

安得勝。（記者李惠洲攝）

富邦悍將先發打序

1 李宗賢 3B

2 王勝偉 SS

3 王苡丞 DH

4 范國宸 1B

5 戴培峰 C

6 孔念恩 RF

7 林哲瑄 CF

8 劉俊豪 2B

9 申皓瑋 LF

先發投手：安得勝

布雷克。（記者李惠洲攝）

統一獅先發打序

1 陳傑憲 CF

2 陳重廷 2B

3 蘇智傑 LF

4 林益全 1B

5 鄭鎧文 RF

6 潘傑楷 3B

7 郭阜林 DH

8 陳重羽 C

9 林靖凱 SS

先發投手：布雷克

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