羽球》21歲小將蒲貴煜登上BWF官網 目標2024巴黎帕運奪牌

蒲貴煜。（取自BWF官網）

〔體育中心／綜合報導〕台灣帕拉羽球男子選手蒲貴煜今登上世界羽聯（BWF）官網，分享生涯歷程及未來目標、希望能在2024年的帕運拿下獎牌。

蒲貴煜10歲的時候在父親帶領之下接觸羽球，「爸爸很喜歡羽球，週末的時候我們常常一起打球。」

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現年21歲的蒲貴煜目前在男子單打SU5級世界排名第7，雙打排名第6，今年最佳成績是在4月的巴西帕拉羽球國際賽闖進4強。

蒲貴煜指出，在SU5級的世界前8名選手實力都很堅強，但他也發現自己與去年相較之下確實有成長，表示會拿與法國名將洛奎特（Meril Loquette）作為基準與參考，「現在他好像對我來說比較容易擊敗了。」

今年蒲貴煜就在巴西站8強以12：21、21：10、21：19逆轉這位目前世界第5的法國好手。

精益求精的蒲貴煜表示，自己在靈活度與速度上還有可以進步的地方，「我需要變得更強壯，在身體平衡上也還有一些問題需要克服，必須做更多核心運動。」

訓練時都找一般選手、而非帕拉選手一起訓練的蒲貴煜透露在帕運奪牌的目標，「其實我通常不會對自己有太多期待，但既然我現在在這裡了，就想要全力以赴，如果能在帕運奪牌，代表所有的努力都是值得的。」

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