晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 競技運動 羽球

羽球》21歲小將蒲貴煜登上BWF官網 目標2024巴黎帕運奪牌

2023/07/20 18:26

蒲貴煜。（取自BWF官網）

〔體育中心／綜合報導〕台灣帕拉羽球男子選手蒲貴煜今登上世界羽聯（BWF）官網，分享生涯歷程及未來目標、希望能在2024年的帕運拿下獎牌。

蒲貴煜10歲的時候在父親帶領之下接觸羽球，「爸爸很喜歡羽球，週末的時候我們常常一起打球。」

現年21歲的蒲貴煜目前在男子單打SU5級世界排名第7，雙打排名第6，今年最佳成績是在4月的巴西帕拉羽球國際賽闖進4強。

蒲貴煜指出，在SU5級的世界前8名選手實力都很堅強，但他也發現自己與去年相較之下確實有成長，表示會拿與法國名將洛奎特（Meril Loquette）作為基準與參考，「現在他好像對我來說比較容易擊敗了。」

今年蒲貴煜就在巴西站8強以12：21、21：10、21：19逆轉這位目前世界第5的法國好手。

精益求精的蒲貴煜表示，自己在靈活度與速度上還有可以進步的地方，「我需要變得更強壯，在身體平衡上也還有一些問題需要克服，必須做更多核心運動。」

訓練時都找一般選手、而非帕拉選手一起訓練的蒲貴煜透露在帕運奪牌的目標，「其實我通常不會對自己有太多期待，但既然我現在在這裡了，就想要全力以赴，如果能在帕運奪牌，代表所有的努力都是值得的。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。