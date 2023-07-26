晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 即時新聞

天使展開客場9連戰、富邦開箱新洋投伍茲 今日賽事預告與轉播

2023/07/26 06:57

坎寧。（資料照，美聯社）

早安，自由體育為您獻上精彩賽事預告與轉播！

今日大聯盟有3場賽事轉播，首先登場的是天使與老虎之戰，正式展開客場之旅的天使，首場比賽推出右投坎寧（Griffin Canning）登板，老虎則由E.羅德里奎茲（Eduardo Rodriguez）應戰；第二場轉播為勇士對決紅襪，勇士派上老將摩頓（Charlie Morton），至於紅襪雖然尚未確定先發人選，但想必仍是一場看點滿滿的焦點賽事，以及張育成又會帶給球迷何種精彩表現，喜愛大聯盟的球迷記得收看囉！

而大聯盟第三場壓軸轉播，將上演藍鳥和道奇的好戲，昨日於延長賽艱辛贏球的藍鳥，此役輪到巴西特（Chris Bassitt）先發，他要與烏里耶斯（Julio Urias）一較高下，究竟藍鳥能否延續贏球氣勢，抑或是道奇成功捍衛主場中止連敗，別忘了鎖定轉播！

中職部分，雖然台東的猿象大戰受到颱風影響延賽，但仍有一場賽事傳播，於天母開打的比賽，悍將首度開箱新洋投伍茲，面對味全吳俊杰，究竟誰能笑到最後，一定要準時收看轉播！

MLB

06:30 天使@老虎 緯來體育

07:00 海盜@教士 愛爾達體育1台

10:00 藍鳥@道奇 愛爾達體育1台

中職

18:35 富邦悍將@味全龍 緯來體育

日職

17:00 羅德@西武 ELEVEN2

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。