天使展開客場9連戰、富邦開箱新洋投伍茲 今日賽事預告與轉播

坎寧。（資料照，美聯社）

早安，自由體育為您獻上精彩賽事預告與轉播！

今日大聯盟有3場賽事轉播，首先登場的是天使與老虎之戰，正式展開客場之旅的天使，首場比賽推出右投坎寧（Griffin Canning）登板，老虎則由E.羅德里奎茲（Eduardo Rodriguez）應戰；第二場轉播為勇士對決紅襪，勇士派上老將摩頓（Charlie Morton），至於紅襪雖然尚未確定先發人選，但想必仍是一場看點滿滿的焦點賽事，以及張育成又會帶給球迷何種精彩表現，喜愛大聯盟的球迷記得收看囉！

請繼續往下閱讀...

而大聯盟第三場壓軸轉播，將上演藍鳥和道奇的好戲，昨日於延長賽艱辛贏球的藍鳥，此役輪到巴西特（Chris Bassitt）先發，他要與烏里耶斯（Julio Urias）一較高下，究竟藍鳥能否延續贏球氣勢，抑或是道奇成功捍衛主場中止連敗，別忘了鎖定轉播！

中職部分，雖然台東的猿象大戰受到颱風影響延賽，但仍有一場賽事傳播，於天母開打的比賽，悍將首度開箱新洋投伍茲，面對味全吳俊杰，究竟誰能笑到最後，一定要準時收看轉播！

MLB

06:30 天使@老虎 緯來體育

07:00 海盜@教士 愛爾達體育1台

10:00 藍鳥@道奇 愛爾達體育1台

中職

18:35 富邦悍將@味全龍 緯來體育

日職

17:00 羅德@西武 ELEVEN2

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法