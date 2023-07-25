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MLB》查普曼放火挨追平三分砲 遊騎兵遭太空人再見安逆轉

2023/07/25 14:07

太空人菜鳥Y.狄亞茲（中）擊出再見安打。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕遊騎兵古巴火球男查普曼（Aroldis Chapman）在第7局登板中繼，卻被太空人麥科密克（Chas McCormick）敲追平三分砲。太空人最後靠新人Y.狄亞茲（Yainer Diaz）的再見安打，讓遊騎兵在客場以9比10吞下敗仗。太空人教頭貝克（Dusty Baker）直呼，這是今年最大的一場勝利。

此戰上演打擊打戰，前6局打完兩隊各拿6分，第7局上遊騎兵靠2安、3保送，外加1支高飛犧牲打，單局拿到3分。不過，7局下查普曼登板後，先投1次三振後，接著連投2個保送，再被麥科密克擊出追平三分砲，讓兩隊再度打成平手。

遊騎兵新人Alex Speas在第9局後援，他先後投出保送，讓太空人1出局攻佔一、二壘，Y.狄亞茲擊出右外野再見安打，讓遊騎兵吞下近4戰的第3敗。遊騎兵目前仍以59勝42敗暫居美西龍頭，但只領先太空人隊有2場勝差。

查普曼後援1局挨三分砲，失掉3分都是自責，這是他今年第3次砸鍋，賽後防禦率為2.65。

太空人麥科密克擊出追平轟。（法新社）

麥科密克此戰單場2安，包含一發三分砲在內，進帳6分打點。他在明星賽後，繳出5轟、14分打點、打擊率4成12的優異成績，這段期間的整體攻擊指數高達1.405。麥科密克說，「我感覺很棒，想盡任何方式幫助這支球隊贏球，我希望能繼續保持這種氣勢，繼續贏球。」

遊騎兵總教練波契（Bruce Bochy）坦言，「我們沒能維持住領先，這太糟糕了。這些傢伙很努力戰鬥，進攻端，他們做得很棒。但我們保送太多人了。」遊騎兵投手群一共出現7次保送。

查普曼。（法新社）

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