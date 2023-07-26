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MLB》在紅襪表現不佳仍獲青睞！ 道奇交易迎回前冠軍工具人

2023/07/26 07:31

赫南德茲重返道奇。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕交易大限在即，各隊都開始汲汲營營地透過交易補強，道奇隊在今天確定從紅襪手中迎回前國聯工具人赫南德茲（Enrique Hernández）。

現年31歲的赫南德茲是超級工具人，內野二、游與三壘都能勝任，同時在外野三個位置也都有守備紀錄，他曾在2015-2020年效力道奇，並在2020年與球隊一同奪下世界大賽冠軍，隨後才透過簽約加盟紅襪。

在紅襪的三個賽季，赫南德茲依舊維持他工具人的角色，在二、游與外野都有守備紀錄，不過本季他主要負擔不夠熟悉的游擊角色，在攻防兩端表現都不好，綜合貢獻值（fWAR）甚至是負的1.4。

不過先前根據《The Athletic》道奇隨隊記者阿達亞（Fabian Ardaya）表示，道奇因為右打外野的替補人手不穩定，加上赫南德茲生涯對左投的攻擊指數為0.811，同時擁有工具人屬性，還有豐富的季後賽經驗，讓球隊打算透過交易將他簽回。

道奇隊在此次交易中送出兩位右投後援以及250萬美元的現金，第一人是本季在大聯盟完成生涯初登板的羅伯森（Nick Robertson），羅伯森今年為道奇出賽9場，主投10.1局，防禦率6.10，拿下一次中繼成功。道奇送出的另一名球員，是本季在3A主投25場，55.0局防禦率2.78的哈根曼（Justin Hagenman），他有著90英哩左右的伸卡球與80英哩左右的滑球。

紅襪由於內野手雷耶斯（Pablo Reyes）在美國時間禮拜一回歸，新秀投手貝洛（Brayan Bello）請陪產假回歸，因此他們得在開賽前於球員名單騰出一個位置，赫南德茲也因此成為球隊交易的對象。

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