科技棒球嘉年華9/3登場 黃偉哲邀市民體驗科技棒球魅力

南市科技棒球嘉年華9月3日登場，市長黃偉哲（右四）與多位貴賓鎮邀請市民朋友一起來為棒球選手加油，並領略棒球結合科技的魅力。（記者蔡文居攝）

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市政府9月3日將在亞太國際棒球訓練中心少棒主球場舉辦「科技棒球嘉年華」，透過視訊串流技術及多機聯動直播，讓觀眾享受親臨現場的多視角觀賽體驗。市長黃偉哲今天邀請市民朋友一起來為棒球選手加油，並領略棒球結合科技的魅力。

南市府與南台科大學共同主辦「科技棒球嘉年華」，今天召開記者會，包括可成科技董事長洪水樹、南台科大校長吳誠文、南市體育總會理長吳志祥、南市議員朱正軒等多人出席。

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黃偉哲表示，「內行看門道，外行看熱鬧」，運動賽事除了硬體設備，軟體設施也很重要，像是透過科技的運用，以軟體來演算並分析球員打擊數值，做為日後訓練的參考資料，方能更有效提升球員實力，讓肌力做最好的發揮，也能減少運動傷害，讓台南的棒球實力大幅增進。

體育局表示，科技棒球嘉年華將邀請台北市立大學與台灣體育運動大學等兩支精銳女子棒球隊，以及南市協進國小、億載國小、永信國小、立人國小等四支少棒隊進行表演賽，並由南台科大資訊傳播系許擇瑋老師領軍的「虛擬網紅創作工坊」團隊進行網路直播服務，透過視訊串流技術及多機聯動畫面，讓觀眾享受親臨現場的多視角觀賽體驗。

體育局表示，科技棒球嘉年華展示多項運動科技儀器與訓練概念，將球場上的選手運動影像進行分析，提供即時運科數據，搭配專業直播，讓觀眾在觀賞新型態棒球賽事同時，也對棒球運動的專業內容有更深入的了解，並開放民眾用遊戲的方式進行體驗。

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