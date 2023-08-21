羽球世錦賽》誰能威脅安賽龍衛冕霸業？外媒看好5位「派對掃興鬼」

安賽龍。（資料照，歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕2023年世界羽球錦標賽今點燃戰火，身為地主的世界球王安賽龍（Viktor Axelsen）將挑戰二連霸的衛冕霸業，而外媒也以「男單派對掃興鬼」為題撰文，點出5位可能擾亂男單局勢的選手。

馬來西亞媒體《星報》撰文列出5位有望在男單脫穎而出的選手，分別為日本奈良岡功大、泰國昆拉武特（Kunlavut Vitidsarn）、印度森（Lakshya Sen）、中國李詩灃與馬來西亞黃智勇。

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《星報》指出，儘管奈良岡功大今年尚未贏得任何公開賽冠軍，但有著堅定意志與非凡耐力的他始終維持穩定表現，短短一年內已經成為日本第一的羽球選手，更被視為桃田賢斗的接班人。

泰國新星昆拉武特在今年年初的印度公開賽擊敗安賽龍奪冠，終結「龍王」13場決賽連勝的紀錄。《星報》大讚他打法積極、敏捷且聰明，即便今年一度遭遇肩傷，但他現已健康回歸，也被看好再次衝擊安賽龍霸業。

另一名印度新星森在去年8月進行鼻中隔手術，術後的訓練過程一度使他呼吸困難，但他在近期的美國與日本公開賽皆挺進四強，顯示出他已經回歸最佳狀態。

而李詩灃被視為中國潛力好手之一，《星報》認為今年在美國賽奪冠的他，是非常適合接班中國退役名將林丹的人選，並指出他在比賽中有良好直覺，在球場上也能相當有智慧地控制節奏。

最後《星報》大讚自家小將黃智勇，在今年全英賽16強也擊敗過安賽龍，儘管3月時因腿筋受傷缺席部分賽事，但他在身體素質方面有明顯進步。《星報》表示，黃智勇或許性格內向，但他在激烈的賽事中展現韌性，更有著極大天賦。

《星報》強調，上述5人年紀最長也不過23歲，在過去也都曾經擊敗過頂尖球星，然而缺乏穩定性與經驗是他們共同的課題，但絕對沒有人可以輕視他們。

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